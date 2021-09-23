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諾貝爾頒獎典禮 連續第2年線上舉辦

中央社斯德哥爾摩23日綜合外電報導
諾貝爾獎基金會宣布，受疫情影響，將連續第2年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行的現場頒獎典禮。(美聯社)
諾貝爾獎基金會宣布，受疫情影響，將連續第2年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行的現場頒獎典禮。(美聯社)

諾貝爾獎基金會今天宣布，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，將連續第2年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行現場頒獎典禮，改為電視和網路直播得主在各國領獎。

不過，基金會表示，通常在挪威頒發的諾貝爾和平獎尚未決定要如何頒發。

正常情況下，諾貝爾獎得獎者會受邀於12月至斯德哥爾摩參加正式頒獎典禮，親自從瑞典國王手中接下獎章和獲獎證書。去年是自1944年以來，首次取消現場頒獎典禮。

諾貝爾獎基金會聲明：「我想每個人都希望COVID-19疫情結束，但這仍未發生。」基金會並表示，儘管得獎者無法出席，但仍希望在瑞典舉辦一場小型頒獎典禮，屆時將會透過電視和數位平台直播。

今年的得獎者名單將於10月4日到11日間揭曉，領域包括醫學、物理、化學、文學、和平以及經濟學。

醫學獎將於10月4日星期一率先公布，一天一獎項，接著依序是物理獎和化學獎。備受期待的文學獎與和平獎分別於7日、8日公布，瑞典央行創設的經濟學獎則於11日揭曉。

諾貝爾獎是依照瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設立，1901年開始頒發，今年將慶祝120周年。

諾貝爾獎 瑞典 疫情

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