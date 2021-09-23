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別把地球當玩具 英國首相籲人類長大對抗氣候變遷

中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導
英國首相強生在紐約聯合國大會發表演說。美聯社
英國首相強生在紐約聯合國大會發表演說。美聯社

英國首相強生在紐約聯合國大會表示，11月於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場的聯合國氣候高峰會是人類的最後機會，呼籲人類「長大」應對氣候變遷

在「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）舉行前，強生（Boris Johnson）慷慨激昂地敦促世界減少碳排放，疾呼人類不要將地球當成「堅不可摧的玩具」，並警告氣候變遷造成的不可逆破壞。

強生昨天在聯合國大會中說，人們將把地球變得實際上不宜居住，「這就是為何COP26是人類的轉機」。他告訴世界各國領導人，人類不能再像青少年飲酒作樂，必須「長大」應對氣候變遷。

影片來源：youtube/PBS NewsHour

強生也支持已開發國家2030年前分階段淘汰煤能源，開發中國家則在2040年前跟進的目標。

同時，強生表示，希望所有國家能向英國目標看齊，也就是在2030年前將溫室氣體排放量較1990年水準減少68%；這是世界上最野心勃勃的減排計畫之一。

他說，這場綠色工業革命對人類有百利而無一弊。

此外，英國政府今年3月為經濟脫碳願景設下2050年期限，將用碳定價作為實現這一目標的主要工具。

聯合國 氣候變遷 英國

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