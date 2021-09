英警告維權人士 避免前往與中國有引渡協議國家

人權倡議者布勞德(Bill Browder)今天表示,英國已警告他和其他批評北京人士,避免前往與中國 有引渡協議的國家。

中國正以本身專制形象改造香港 ,在港區國安法 實施後拘捕不少異議人士,並打壓民主運動。

British government contacted me & other activists who were advocating for Magnitsky sanctions against Hong Kong officials to avoid traveling to countries with Hong Kong extradition treaties to avoid getting ensnared in China’s new national security law https://t.co/DGjmIL1BOc