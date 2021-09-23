我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恒大危機暫緩 Fed釋正面訊號 美股早盤大漲逾500點

英警告維權人士 避免前往與中國有引渡協議國家

英警告維權人士 避免前往與中國有引渡協議國家

中央社香港23日綜合外電報導
人權倡議者布勞德表示，英國已警告他和其他批評北京人士，避免前往與中國有引渡協議的國家。(美聯社)
人權倡議者布勞德表示，英國已警告他和其他批評北京人士，避免前往與中國有引渡協議的國家。(美聯社)

人權倡議者布勞德（Bill Browder）今天表示，英國已警告他和其他批評北京人士，避免前往與中國有引渡協議的國家。

中國正以本身專制形象改造香港，在港區國安法實施後拘捕不少異議人士，並打壓民主運動。

中國聲稱港區國安法擁有普遍管轄權，這意味任何人無論其國籍或所在地都可能會觸法。

美國出生的英國公民布勞德表示，他最近被英國外交及國協事務部（Foreign Office）警告，如果他和其他維權人士前往願意將犯嫌引渡至中國的國家，北京當局可能會鎖定他們。

布勞德告訴法新社：「他們向我表示，我應該要小心與香港和中國簽訂引渡條約的國家，他們還宣讀那些地方的名單。」

中國與約60國簽署引渡協議，從民主國家如西班牙，到專制國家像是伊朗皆有。

在港區國安法通過後，有9個西方國家取消與香港的引渡協議，部分是由於港區國安法的治外法權主張。

目前中國當局尚未依港區國安法公開提出引渡要求，不過他們曾以違反國安法為由，要求以色列網站將網站內容移除，但遭到拒絕。

布勞德說，英國政府通知他的用意在於，提醒他港區國安法不僅針對香港人，還針對居住在香港司法管轄範圍以外人士。他也說，當局表示已聯絡名單上的其他人。

英國外交及國協事務部發言人表示：「無法就私下會晤內容置評。」

中國 港區國安法 香港

上一則

美解禁日本福島農產品 歐盟10月也跟進

下一則

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

延伸閱讀

林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感

林鄭月娥：香港動亂期間 傷害中國同胞情感
投其所好？強生搭拜登最愛火車訪白宮

投其所好？強生搭拜登最愛火車訪白宮
陳同佳案 潘曉穎母親盼重新考慮在港審案

陳同佳案 潘曉穎母親盼重新考慮在港審案
曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」日網紅因這道料理大改觀

曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」日網紅因這道料理大改觀

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的嚴格規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩餅。(取自Instagram)

紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩

2021-09-20 21:34

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問
由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少

由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少
打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天