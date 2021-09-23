英警告維權人士 避免前往與中國有引渡協議國家

人權倡議者布勞德表示，英國已警告他和其他批評北京人士，避免前往與中國有引渡協議的國家。(美聯社)

人權倡議者布勞德（Bill Browder）今天表示，英國已警告他和其他批評北京人士，避免前往與中國 有引渡協議的國家。

中國正以本身專制形象改造香港 ，在港區國安法 實施後拘捕不少異議人士，並打壓民主運動。

British government contacted me & other activists who were advocating for Magnitsky sanctions against Hong Kong officials to avoid traveling to countries with Hong Kong extradition treaties to avoid getting ensnared in China’s new national security law https://t.co/DGjmIL1BOc — Bill Browder (@Billbrowder) September 22, 2021

中國聲稱港區國安法擁有普遍管轄權，這意味任何人無論其國籍或所在地都可能會觸法。

美國出生的英國公民布勞德表示，他最近被英國外交及國協事務部（Foreign Office）警告，如果他和其他維權人士前往願意將犯嫌引渡至中國的國家，北京當局可能會鎖定他們。

布勞德告訴法新社：「他們向我表示，我應該要小心與香港和中國簽訂引渡條約的國家，他們還宣讀那些地方的名單。」

中國與約60國簽署引渡協議，從民主國家如西班牙，到專制國家像是伊朗皆有。

在港區國安法通過後，有9個西方國家取消與香港的引渡協議，部分是由於港區國安法的治外法權主張。

目前中國當局尚未依港區國安法公開提出引渡要求，不過他們曾以違反國安法為由，要求以色列網站將網站內容移除，但遭到拒絕。

布勞德說，英國政府通知他的用意在於，提醒他港區國安法不僅針對香港人，還針對居住在香港司法管轄範圍以外人士。他也說，當局表示已聯絡名單上的其他人。

英國外交及國協事務部發言人表示：「無法就私下會晤內容置評。」