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烏克蘭總統助手座車遭槍擊 赫見19個彈孔 司機受傷

編譯張君堯／即時報導
警方隨後以蓄意謀殺罪立案調查。當地電視台指出，在座駕一側至少可以看到19個彈孔。(路透)
警方隨後以蓄意謀殺罪立案調查。當地電視台指出，在座駕一側至少可以看到19個彈孔。(路透)

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的助手舍菲爾（Serhiy Shefir）22日搭乘座車外出時，竟遭遇槍擊，所幸只有司機受傷。

「每日郵報」報導，事發於22日上午10時左右，舍菲爾乘搭座駕來到距離首都基輔（Kyiv）以南約5公里的村莊萊申克（Lesnyky）附近時，樹林裡竟然出現自動武器朝車輛開火，舍菲爾的座駕遭10多枚子彈擊中、司機也受傷。

警方隨後以蓄意謀殺罪立案調查。當地電視台指出，在座駕一側至少可以看到19個彈孔。

烏克蘭總統澤連斯基的助手舍菲爾22日搭乘座車外出時，竟遭遇槍擊，所幸只有司機受傷...
烏克蘭總統澤連斯基的助手舍菲爾22日搭乘座車外出時，竟遭遇槍擊，所幸只有司機受傷。(路透)

澤倫斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，暗殺企圖可能是為了回應總統與該國寡頭的鬥爭，而澤連斯基所屬政黨的領導人科爾尼延科（Oleksandr Korniienko）則表示「俄羅斯可能是這次襲擊的幕後黑手，我們知道他們有能力在不同國家組織恐怖襲擊」。

舍菲爾本人則稱這次襲擊是「企圖恐嚇總統」。澤倫斯基承諾對襲擊做出強烈回應，強調「藉由對我朋友的車開槍向我『打招呼』是很懦弱的，反應將會很強烈」，並強調「這不會影響我和我的團隊選擇的路線：改變、經濟、打擊犯罪分子和有影響力的大型金融集團」。

警方負責人克雷緬科（Igor Klymenko）告訴記者，舍菲爾可能因其工作而成為目標，這起襲擊也可能是作為向烏克蘭最高領導層施壓或破壞政治局勢的一部分。澤倫斯基上台後承諾與該國的寡頭和腐敗作鬥爭，目前他人則在美國參加聯合國大會。

烏克蘭 美國 俄羅斯

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