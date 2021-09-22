英相強生「對法國的愛」沒被領情 改請馬克宏「饒了我吧」

美英澳日前宣布成立AUKUS三方安全聯盟，法因失去大筆潛艦訂單，外交抗議動作頻頻。英國首相強生針對AUKUS爭議說，國際友人該「饒了我吧」。（Getty Images）

英國 、美國 、澳洲日前宣布成立AUKUS 三方安全聯盟，法國因為遭排除並失去大筆潛艦訂單，外交抗議動作頻頻。英國首相強生今天以法語呼籲法國總統馬克宏自制，並重申AUKUS不具排他性。

正在華府訪問的強生（Boris Johnson）對媒體參雜英、法語表示，針對AUKUS爭議，英國某些最親愛的國際友人該「自我克制」（prenez un grip）並「饒了我吧」（donnez-moi un break）。

他指出，AUKUS終究是全球安全事務一大進步，是三個理念十分相近的盟友並肩打造一個新的技術分享夥伴關係，且「不具排他性」。他還說，AUKUS不與中國敵對。

不過，強生提到，AUKUS有助保衛自由、民主、人權、平等、法治，而法治是自由貿易的重要支柱。

強生19日啟程赴美參加聯合國大會並與美國總統拜登（Joe Biden）會晤前曾說，英國對與法國的關係感到「非常、非常驕傲」，英法關係「非常友好」，這樣的關係已超過一個世紀，英法部隊在北約目前部署規模最大的波羅的海地區並肩合作，聯合作戰能力舉世無雙，英國對法國的愛已「根深蒂固」（ineradicable）。

不過，法國方面並不領情，外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、負責歐洲事務的國務秘書波恩（Clement Beaune）等官員稱英國脫歐後自甘為美國「附庸」，在AUKUS的角色只不過是「備胎」，英國的投機作風人盡皆知，根本不值得召回駐英大使以示抗議。

透過AUKUS機制，英美澳的國防工業技術可望深度整合，澳洲也將獲英美協助打造至少八艘核動力潛艦，但這也讓法國失去與澳洲價值560億歐元的12艘柴電潛艦訂單，且根據法方的說法，法國是在英美澳正式宣布AUKUS成立前數小時才被知會。

自認遭盟友背信棄義的法國近日召回駐美國與駐澳洲大使，以示抗議，數場法國原定與英、美、澳舉行的雙邊或多邊會議也陸續取消。

面對盛怒的法國，英、美、澳官員近日透過在公開發言回顧與法國並肩作戰的歷史事蹟，以及強調法國對北大西洋公約組織（NATO）事務、維護印太區域和平穩定的貢獻等，試圖降溫。

法國分別在2018、2019年發布印太戰略相關文件，早於英國今年3月在「全球化英國」（Global Britain）國防外交政策總檢視報告揭示的「向印太傾斜」（the Indo-Pacific tilt）。法國在印太地區的海外領土總計有約160萬名公民，並部署約7000名兵力，海軍的規模也較英國的龐大。

部分英國官員擔憂，法國可能挾怨在處理英國脫歐後與歐盟的貿易爭議，以及非法移民自法國橫渡英吉利海峽（English Channel）至英國海岸等議題，對英國採取更強勢作為。

試圖消解法國怒氣的拜登今天與馬克宏（Emmanuel Macron）通話，兩人同意10月底於歐洲會晤，法國駐美大使也將在下周重返華府。