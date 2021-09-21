投其所好？英相強生搭拜登最愛的火車抵白宮訪問

英國首相強生（左）21日訪問白宫，與美國總統拜登會談。（路透）

美國 總統拜登 （Joe Biden）和英國 首相強生（Boris Johnson）21日進行會面，並在強調「美英聯盟」的會議上討論包括氣候變遷在內等議題。強生還投拜登所好，在紐約參加完聯合國大會後，選擇搭乘美國鐵路公司（Amtrak）的火車前往白宮。

路透報導，強生曾擔心他與前總統川普（Donald Trump）的友好關係會損害拜登接任後的兩國關係，但兩人「似乎相處得很好」。拜登向強生表示，他期待今年晚些時候前往英國參加關於氣候暖化的聯合國會議，並強調「我們需要你在那裡」。

10月底將在格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國COP26氣候大會被視為阻止全球暖化的關鍵時刻。在拜登的領導下，美國再次承諾減少溫室氣體排放，並承諾資助應對氣候變化的項目，對此強生表示「看到美國真的挺身而出並展現領導風範，真是太棒了」。

此外，兩位領導人還將在會晤中討論貿易問題，英國急於敲定美英貿易協議，拜登指出「我們將稍微談談貿易議題，我們將不得不解決這個問題」。英國脫歐後的貿易協議對英國很重要，強生指出美國當局去年解除因狂牛病而對英國牛肉實施的進口禁令。

有趣的是，強生在紐約參加完聯合國大會後，搭乘美國鐵路公司（Amtrak）的火車前往白宮與拜登會面，還對拜登說「他們很愛你」，似乎是在暗示「美國鐵路員工」、因為過去30年來拜登都是以火車通勤。

強生團隊認為這次面談是一次勝利，表明「英國在脫離歐盟後仍可以在世界舞台上蓬勃發展」。此次會晤也正值美國因與英國和澳洲宣布成立新三方安全聯盟，而與法國發生嚴重外交摩擦之際。