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美宣布解禁日本食品進口 歐盟也放寬不再檢附輻射證明

記者蔡佩芳／台北報導
日本首相菅義偉在推特貼文，感謝美國全面撤銷對日本食品進口的限制。（截圖自菅義偉推特）
日本首相菅義偉在推特貼文，感謝美國全面撤銷對日本食品進口的限制。（截圖自菅義偉推特）

日本農林水產省今日發表，美方宣布停止311東日本大地震後日本食品的限制，包括福島生產的稻米、香菇等所有品項全部開放。東日本大地震後，對日本食品進口進行限制的國家、區域，剩下5國／區域。

農林水產省也發表，歐盟當地時間20日放寬對日本食品進口的要求。過去日本人工栽培的香菇等在銷往歐盟時，需要檢附放射性物質檢驗證明，10月10日起將不再需要放射性物質檢驗證明、產地證明。

根據農林水產省官網，美國食品藥物管理局（FDA）當地時間9月21日發表，廢止福島核事故後對日本食品的進口限制。官網指出，美國過去以來雖評估停止以「縣」為單位採取的限制措施，但福島產的稻米、香菇等仍是限制進口項目。現在解禁後，9月22日起將可恢復進出口。共同社報導，這次全面放寬，影響的品項多達百項。

農水省指出，美國是次於香港、中國，日本第三大農林水產品、食品的輸出國。2020年貿易出口額1188億日圓，其中稻米一項，除福島產稻米，出口額約5億6千萬日圓（約511萬美元）。

日本首相菅義偉在推特發文表示大歡迎，並指這是災區民眾引頸期盼的事情。

農水省官網指出，2011年福島核事故後，全球有55個國家對日本食品採取強化進口管制，在美國取消限制後，仍有管制措施的國家剩下14個。而根據日媒每日新聞報導，管制措施中採取限制進口的，最初有20個國家、地區，現在還有禁令的剩下五個地區、國家。據了解，分別為韓國、中國、香港、澳門、台灣。

日本農林水產省今日發表，美方宣布停止311東日本大地震後日本食品的限制，包括福島...
日本農林水產省今日發表，美方宣布停止311東日本大地震後日本食品的限制，包括福島生產的稻米、香菇等所有品項全部開放。圖為福島產番茄。（本報資料照片）

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