我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／珠峰登頂成功 中國「極限大龍」用5年圓夢

反彈守成不易 道指再跌50點

歐盟助威 法外長猛批拜登

國際組／綜合報導
代表法國總統馬克宏到紐約參加聯大會議的外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian，圖)，再度譴責拜登上周「蠻橫地宣布」與英澳成立AUKUS聯盟，讓澳洲與法國的潛艦交易化為泡影。路透
代表法國總統馬克宏到紐約參加聯大會議的外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian，圖)，再度譴責拜登上周「蠻橫地宣布」與英澳成立AUKUS聯盟，讓澳洲與法國的潛艦交易化為泡影。路透

聯合國大會總辯論21日展開，但法國與美國盟友關係因澳洲潛艦合約爭議而惡化，歐盟領袖在紐約發聲力挺法國，指美國失去盟友信任。

各國總統、總理及外長共上百人赴紐約參加大會，美國總統拜登也發表演說。不過拜登上任以來首次聯大演說卻因與法國的外交齟齬而失焦，由於上周澳洲宣布廢止與法國簽署的巨額潛艦交易，改與美英合作，法方震怒後首度召回駐美大使，凸顯法美關係惡化。

代表法國總統馬克宏到紐約參加聯大會議的外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)，再度譴責拜登上周「蠻橫地宣布」與英澳成立AUKUS聯盟，讓澳洲與法國的潛艦交易化為泡影。

勒德里安說，法美盟友關係意味著「透明」、「解釋」、「互相溝通」，「如今這一切都需要澄清」。他也批評美方對中國「極具對抗性的態度」，還說他很遺憾歐洲被「排除」在美國的亞太戰略之外。

勒德里安21日將在一場討論伊朗核協議問題的團體會議中和美國國務卿布林肯同場，但兩人並未安排單獨會面。

前往紐約出席聯大的歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾都發聲力挺法國。

米歇爾表示，拜登上任後說「美國回來了」，問題是美國是回到哪裡，「我們看到的是盟友透明度和忠誠的不足」，認為美國失去歐洲盟友信任。

米歇爾說，川普時代「起碼很清楚，無論是基調、本質、語言都清楚表明，依他之見，歐盟並非有用的盟友」，如今拜登的態度，歐盟正在尋求答案。

范德賴恩表示，歐盟成員國遭到令人無法接受的方式對待，在繼續推進盟友關係前，歐盟需要對此事件的解釋。

波瑞爾表示，20日在紐約舉行歐盟外長會議後，成員國表態支持法國，指美澳違背與歐盟在印太地區強化合作的作法。

兩名歐盟外交官表示，歐盟27國大使原訂討論歐盟美國貿易和技術委員會29日首次會議的籌備事宜，在歐盟執委會要求下，現已延後討論。歐盟與美國在6月一場峰會中宣布成立歐盟美國貿易和技術委員會，原定29日在美國匹茲堡舉行首次會議。

歐盟 美國 拜登

上一則

腸炎手術後首出訪 教宗開玩笑：有人巴不得我掛掉

延伸閱讀

暗諷美插手阿富汗貽害無窮 習近平：民主不是某國專利

暗諷美插手阿富汗貽害無窮 習近平：民主不是某國專利
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費

眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費
拜登不如川普直白...歐盟領袖坦言不知美「要回哪裡」

拜登不如川普直白...歐盟領袖坦言不知美「要回哪裡」

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
英國、美國、澳洲近日宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，外界多認為是因應日益強勢的中國。(美聯社)

AUKUS成形過程如諜報小說 可望成印太版北約核心

2021-09-18 14:05

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%