歐盟助威 法外長猛批拜登

代表法國總統馬克宏到紐約參加聯大會議的外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian，圖)，再度譴責拜登上周「蠻橫地宣布」與英澳成立AUKUS聯盟，讓澳洲與法國的潛艦交易化為泡影。路透

聯合國大會總辯論21日展開，但法國與美國 盟友關係因澳洲潛艦合約爭議而惡化，歐盟 領袖在紐約發聲力挺法國，指美國失去盟友信任。

各國總統、總理及外長共上百人赴紐約參加大會，美國總統拜登 也發表演說。不過拜登上任以來首次聯大演說卻因與法國的外交齟齬而失焦，由於上周澳洲宣布廢止與法國簽署的巨額潛艦交易，改與美英合作，法方震怒後首度召回駐美大使，凸顯法美關係惡化。

代表法國總統馬克宏到紐約參加聯大會議的外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)，再度譴責拜登上周「蠻橫地宣布」與英澳成立AUKUS聯盟，讓澳洲與法國的潛艦交易化為泡影。

勒德里安說，法美盟友關係意味著「透明」、「解釋」、「互相溝通」，「如今這一切都需要澄清」。他也批評美方對中國「極具對抗性的態度」，還說他很遺憾歐洲被「排除」在美國的亞太戰略之外。

勒德里安21日將在一場討論伊朗核協議問題的團體會議中和美國國務卿布林肯同場，但兩人並未安排單獨會面。

前往紐約出席聯大的歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾都發聲力挺法國。

米歇爾表示，拜登上任後說「美國回來了」，問題是美國是回到哪裡，「我們看到的是盟友透明度和忠誠的不足」，認為美國失去歐洲盟友信任。

米歇爾說，川普時代「起碼很清楚，無論是基調、本質、語言都清楚表明，依他之見，歐盟並非有用的盟友」，如今拜登的態度，歐盟正在尋求答案。

范德賴恩表示，歐盟成員國遭到令人無法接受的方式對待，在繼續推進盟友關係前，歐盟需要對此事件的解釋。

波瑞爾表示，20日在紐約舉行歐盟外長會議後，成員國表態支持法國，指美澳違背與歐盟在印太地區強化合作的作法。

兩名歐盟外交官表示，歐盟27國大使原訂討論歐盟美國貿易和技術委員會29日首次會議的籌備事宜，在歐盟執委會要求下，現已延後討論。歐盟與美國在6月一場峰會中宣布成立歐盟美國貿易和技術委員會，原定29日在美國匹茲堡舉行首次會議。