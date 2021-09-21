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乾旱、野火、濫伐衝擊 澳洲無尾熊數量銳減

中央社墨爾本21日綜合外電報導
澳洲無尾熊基金會表示，受到乾旱、森林火災、開發商濫伐樹木等影響，國寶無尾熊的數量在過去3年內減少約30%。路透
澳洲無尾熊基金會表示，受到乾旱、森林火災、開發商濫伐樹木等影響，國寶無尾熊的數量在過去3年內減少約30%。路透

澳洲無尾熊基金會表示，受到乾旱、森林火災、開發商濫伐樹木等影響，國寶無尾熊的數量在過去3年內減少約30%；基金會敦促政府盡快採取行動，保護無尾熊的棲息地。

非營利組織澳洲無尾熊基金會（Australian Koala Foundation）估計，境內無尾熊數量在2018年還有逾8萬隻，今年卻剩下不到5萬8000隻。其中新南威爾斯州（New South Wales）狀況最嚴重，無尾熊數量銳減41%。

路透社報導，基金會執行長塔芭特（Deborah Tabart）21日表示，無尾熊數量「降幅相當顯著」。

目前澳洲各地的無尾熊數量皆無成長趨勢。研究發現，全澳洲只有一個地區估計有超過5000隻無尾熊，部分地區甚至只有5至10隻。

塔芭特強調，國家必須立法保護無尾熊，「我認為現在就必須採取行動。我知道這種缺乏和破壞的故事，大家都聽過很多次了，但這些數據都是正確的，實際狀況可能還要更糟」。

2019年末與2020年初，新南威爾斯州飽受野火肆虐，這可能是加速無尾熊數量減少的一大關鍵因素。但在此之前，該州部分地區早已見不到無尾熊的蹤跡。

澳洲政府6月開始針對新南威爾斯州、昆士蘭州（Queensland）和坎培拉附近區域的國家復育計畫，以及是否將無尾熊從「易危」升格至「瀕危」物種，徵詢大眾意見，徵詢期限截至9月24日止。

澳洲

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