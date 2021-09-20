我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登首場聯大演說 將強調美中是競爭非新冷戰

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

聯合新聞網 / 綜合報導
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

在高齡化社會下，坊間雖然有許多長照機構，然而這些地方到底能不能提供銀髮族安詳的晚年，卻是件十分令人擔憂的事。最近日本媒體，就披露一則金額昂貴，卻讓人大失所望的機構案件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名佐藤俊男的七十歲男士，與他的老伴加起來共存了高達3000萬日幣（約相當於27.3萬美元）的家產。為了過上舒適的老年生活，他們四年前決定搬到關東一家設在海邊，內裝有如高級度假飯店，並且提供三餐的養老院居住。

佐藤夫婦進入這家養老院初期，日子確實過得很令人滿意。養老院提供他們新鮮生魚片、天婦羅等飯店等級的料理，還有天然溫泉浴場可以泡澡。不只他們很舒適，與其他入住者的交流也令人十分愉快。而館內還有獲得證照，專業的看護師照顧大家，幫大家做健康管理，且會替行動不便的老人們跑腿，服務相當周到。

然而，就在過了一年左右，養老院突然換掉經營者，多數員工也因為經營困難而離職。此後生活品質一落千丈，不只跑腿和健康管理的服務沒了，每天吃的東西都換成隨便熱一熱的冷凍食品而已。佐藤打聽之下，才知道土地所有權已經被賣給了新的金主，而顯然對方沒有認真經營的心態。

於是佐藤夫婦開始打算辦理退出手續。由於當初入住時談好的條件，是只要支付3000萬日幣的頭期款，以及每個月11萬（約1000美元）日幣的租金，就能夠持續住在這裡。並承諾要是入住三年以內退出，就會歸還頭期款的30％。然而過了幾年，應該退還的頭期款，加上預先支付合計1200萬日幣（約10.9萬美元），至今都沒有如實歸還。

佐藤憤而一狀告上法院，這才發現這家公司財務問題巨大，不只已經欠下日本政府超過一億元（約91萬美元）的年金與勞保款項，內部員工也因為欠薪正進行官司。對於未來能否討會這筆錢，佐藤夫婦感到十分悲觀，只希望所剩不多的時日，能夠沒留遺憾的度過。

養老院 日本 租金

上一則

菲律賓戒嚴49周年 左派籲大選拒投獨裁者二代

延伸閱讀

太愛富士山 他花18年在庭院蓋出迷你版

太愛富士山 他花18年在庭院蓋出迷你版
倫敦靚海鮮

倫敦靚海鮮
Mu強過Delta？讓疫苗保護力剩1/7

Mu強過Delta？讓疫苗保護力剩1/7
李琴峰獲頒芥川獎 盼得獎成延續生命奇蹟之一

李琴峰獲頒芥川獎 盼得獎成延續生命奇蹟之一

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
英國、美國、澳洲近日宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，外界多認為是因應日益強勢的中國。(美聯社)

AUKUS成形過程如諜報小說 可望成印太版北約核心

2021-09-18 14:05

超人氣

更多 >
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路
史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地