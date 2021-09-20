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菲律賓戒嚴49周年 左派籲大選拒投獨裁者二代

中央社馬尼拉20日專電
菲律賓左翼政黨「並肩黨」20日號召支持者扮成前總統馬可仕（中右）和獨子小馬可仕（前右），以及現任總統杜特蒂（中左）和長女薩拉（前左），籲選民2022大選拒投「獨裁者二代」。（中央社）
菲律賓左翼政黨「並肩黨」20日號召支持者扮成前總統馬可仕（中右）和獨子小馬可仕（前右），以及現任總統杜特蒂（中左）和長女薩拉（前左），籲選民2022大選拒投「獨裁者二代」。（中央社）

明天是菲律賓前總統馬可仕戒嚴49周年。左翼政黨「並肩黨」支持者今天扮成馬可仕和獨子小馬可仕，以及總統杜特蒂和長女薩拉，呼籲選民明年大選拒投「獨裁者二代」。

馬可仕（Ferdinand Marcos）於1972年9月21日在菲律賓展開戒嚴統治，並於1981年1月17日宣布解除戒嚴。

菲律賓將於明年5月舉行總統大選，薩拉（Sara Duterte）和小馬可仕（Bongbong Marcos）在多次民意調查中領先群雄，支持率在眾多可能角逐者中位居一、二位。

並肩黨（Akbayan）今天號召支持者赴菲律賓人權委員會前上演行動劇，支持者分別扮成馬可仕和杜特蒂（Rodrigo Duterte），抱著戴上小馬可仕和薩拉面具的玩偶，高喊「拒絕小獨裁者（junior dictators）」。

獲並肩黨提名參選的山達納（Perci Cendaña）說，薩拉和小馬可仕都直接受益並積極捍衛他們父親的威權統治，若兩人當選，可預期將出現更多馬可仕式的貪腐和掠奪。

他呼籲選民明年大選拒投薩拉和小馬可仕，否則「在馬可仕王朝和杜特蒂的腐敗統治下，這個國家沒有未來」。

不過，薩拉之前指杜特蒂已接受執政黨徵召參選下屆副總統，基於2022大選只會有「一個杜特蒂」出馬的原則，她不會角逐明年總統寶座。小馬可仕雖表態有意參選，但尚未宣布將競選下屆總統或副總統。

菲律賓憲法規定國家元首不得連任。因此，杜特蒂在明年大選中，只能競選總統以外的職位。

反對陣營批評，杜特蒂參選下屆副總統是為繼續掌權，並避免政敵在他卸任後，因掃毒戰向他問責。

菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）目前分裂為杜特蒂和拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬兩個派系。已表態參選下屆總統的人選包括獲執政黨分裂派系提名的巴喬，以及曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）。

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