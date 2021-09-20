西班牙火山噴發 部長竟稱可登島看精彩節目惹議

加納利群島50年來首度火山噴發，民眾在火山前留影。(美聯社)

西班牙加納利群島昨天火山噴發 ，數百名觀光 客在內共有5000人緊急撤離。但觀光部長馬洛托今天卻說，造訪當地安全無虞，且火山噴發是「精彩節目」，引起外界譁然。

路透社報導，加納利群島（Canary Islands）50年來首度火山噴發，位於最西北部人口稀疏的拉帕馬島（La Palma）的火山噴出岩漿達數百公尺高，熔岩吞沒房屋，並流向大西洋。

不過數小時後，馬洛托（Reyes Maroto）接受南方頻道電台（Canal Sur radio）訪問時卻說，拉帕馬島仍對外開放，且火山噴發是「精彩的節目」。

馬洛托表示：「前往這座島並無限制，…我們反而還要宣傳訊息，好讓觀光客知道他們可以去那裡旅行並享受特別體驗，自己親眼目睹。」

馬洛托發言一出，立刻招來反對黨人民黨（People's Party）秘書長伊西亞（Teodoro Garcia Egea）的批評。他在推特 （Twitter）轉貼報導、引述馬洛托的話問道：「誰可以證實一下，當好幾百人正面臨失去所有家當時，部長真的這麼說？」

渡輪公司佛瑞德歐森（Fred Olsen）的一名發言人表示，火山噴發後，今天已有約360名觀光客搭船從拉帕馬島的一間度假飯店撤離到附近的田尼利夫島（Tenerife），稍晚可能再撤離180名觀光客。