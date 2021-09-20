我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將開放邊境 完整接種的外國旅客11月初起可入境

加拿大國會大選 橫跨6時區 從大西洋岸開始投票

西班牙火山噴發 部長竟稱可登島看精彩節目惹議

中央社西班牙拉帕馬20日綜合外電報導
加納利群島50年來首度火山噴發，民眾在火山前留影。(美聯社)
加納利群島50年來首度火山噴發，民眾在火山前留影。(美聯社)

西班牙加納利群島昨天火山噴發，數百名觀光客在內共有5000人緊急撤離。但觀光部長馬洛托今天卻說，造訪當地安全無虞，且火山噴發是「精彩節目」，引起外界譁然。

路透社報導，加納利群島（Canary Islands）50年來首度火山噴發，位於最西北部人口稀疏的拉帕馬島（La Palma）的火山噴出岩漿達數百公尺高，熔岩吞沒房屋，並流向大西洋。

不過數小時後，馬洛托（Reyes Maroto）接受南方頻道電台（Canal Sur radio）訪問時卻說，拉帕馬島仍對外開放，且火山噴發是「精彩的節目」。

馬洛托表示：「前往這座島並無限制，…我們反而還要宣傳訊息，好讓觀光客知道他們可以去那裡旅行並享受特別體驗，自己親眼目睹。」

馬洛托發言一出，立刻招來反對黨人民黨（People's Party）秘書長伊西亞（Teodoro Garcia Egea）的批評。他在推特（Twitter）轉貼報導、引述馬洛托的話問道：「誰可以證實一下，當好幾百人正面臨失去所有家當時，部長真的這麼說？」

渡輪公司佛瑞德歐森（Fred Olsen）的一名發言人表示，火山噴發後，今天已有約360名觀光客搭船從拉帕馬島的一間度假飯店撤離到附近的田尼利夫島（Tenerife），稍晚可能再撤離180名觀光客。

觀光 火山噴發 推特

上一則

俄國大學發生槍擊案至少6死28傷 嫌犯被捕

延伸閱讀

NBA／加索愛巴薩 還沒打算退休

NBA／加索愛巴薩 還沒打算退休
西班牙拉帕馬島火山噴發 5000人被迫撤離

西班牙拉帕馬島火山噴發 5000人被迫撤離
西班牙拉帕馬島火山噴發 約40人預先撤離

西班牙拉帕馬島火山噴發 約40人預先撤離
西班牙大學開學 2.5萬人無罩違規開趴 警方措手不及

西班牙大學開學 2.5萬人無罩違規開趴 警方措手不及

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
英國、美國、澳洲近日宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，外界多認為是因應日益強勢的中國。(美聯社)

AUKUS成形過程如諜報小說 可望成印太版北約核心

2021-09-18 14:05

超人氣

更多 >
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
真正讓美經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是「財政版」減碼

真正讓美經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是「財政版」減碼
南加婦女疑誤踩油門 汽車從4樓衝墜地面身亡

南加婦女疑誤踩油門 汽車從4樓衝墜地面身亡
重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路
烤網黏焦黑油垢好難清 專家搬神器不用刷：15分鐘亮白

烤網黏焦黑油垢好難清 專家搬神器不用刷：15分鐘亮白