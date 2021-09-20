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電影「盧安達飯店」原型 遭判恐怖主義罪名成立

中央社盧安達首都基加利20日綜合外電報導
電影「盧安達飯店」主角的原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）被控犯下恐怖主義罪行，今天遭定罪。圖為魯塞薩巴奇納出席在盧安達首都基加利法庭的聽證會。美聯社
電影「盧安達飯店」主角的原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）被控犯下恐怖主義罪行，今天遭定罪。圖為魯塞薩巴奇納出席在盧安達首都基加利法庭的聽證會。美聯社

電影「盧安達飯店」主角的原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）被控犯下恐怖主義罪行，今天遭定罪，但他的支持者認為這是有政治動機的審判秀。

「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）描繪1994年盧安達種族滅絕事件，當時約有80萬人在這場大屠殺中喪生，魯塞薩巴奇納身為酒店經理，在動亂中保護了上千難民，事蹟廣為人知，美國曾在2005年頒授總統自由勳章給他。

法新社報導，魯塞薩巴奇納強烈批判盧安達政府，曾譴責至今在位21年的盧安達總統卡加米（Paul Kagame）是獨裁者。

魯塞薩巴奇納因支持一個在2018年與2019年於盧安達執行致命槍擊、手榴彈與縱火攻擊的反叛團體，被判有罪。

經過長達7個月審判，法官表示：「他成立了一個攻擊盧安達的恐怖組織，金援恐怖活動。」盧安達檢方對67歲的魯塞薩巴奇納求處終身監禁。

魯塞薩巴奇納和他的律師都沒有出庭聆判，其他20名同案被告則有現身。

魯塞薩巴奇納去年8月被捕，他當時以為自己搭的飛機是要前往蒲隆地（Burundi），卻降落在盧安達首都基加利（Kigali）。

他的家人聲稱這是綁架，否認對他的9項罪名指控，還說他是因為直言不諱才遭政府報復。

針對此案的諸多批評，卡加米本月稍早說，魯塞薩巴奇納受審不是因為他有名，而是因為他的行為造成人命損失。

審判於今年2月展開，但身為比利時公民並擁有美國綠卡的魯塞薩巴奇納3月起杯葛審判，指控法庭不公且缺乏獨立性。

美國、歐洲議會與比利時都對魯塞薩巴奇納在盧安達被捕的始末及審判公平性表示關切。

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