加拿大國會大選 橫跨6時區 從大西洋岸開始投票

加拿大橫跨6個時區，投票作業由大西洋岸的紐芬蘭省率先起跑。(美聯社)

加拿大國會大選今天開始投票 。民調 顯示，總理杜魯多 （Justin Trudeau）所屬的自由黨與歐圖爾（Erin O'Toole）領導的保守黨支持度不分軒輊。

加拿大橫跨6個時區，投票作業由大西洋岸的紐芬蘭省（Newfoundland）於格林威治時間20日11時（美東時間上午6時）率先起跑。

最西邊的卑詩省（British Columbia）則要到格林威治時間21日2時（美東時間20日晚9時）才會結束投票。

不過，由於郵寄選票數量很多，結果可能要再過一天才會出爐。

現年49歲的杜魯多提前兩年發動國會改選，以尋求民眾支持他領導的中間偏左政府因應當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的方式，以及再度取得於2019年喪失的國會多數。杜魯多2015年首次就任總理。

因選民不滿提前改選，杜魯多起初的穩定領先優勢不再，民調顯示，自由黨（Liberal Party）與主要對手右翼的保守黨（Conservative Party）支持度都達不到38%，這是取得多數席次的必要門檻。

這次選舉合格選民估計有2700萬人，將選出338席國會議員。杜魯多若想保住大位，他所屬的自由黨必須搶下多數席次，至少得拿170席。