我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將開放邊境 完整接種的外國旅客11月初起可入境

加拿大國會大選 橫跨6時區 從大西洋岸開始投票

加拿大國會大選 橫跨6時區 從大西洋岸開始投票

中央社渥太華20日綜合外電報導
加拿大橫跨6個時區，投票作業由大西洋岸的紐芬蘭省率先起跑。(美聯社)
加拿大橫跨6個時區，投票作業由大西洋岸的紐芬蘭省率先起跑。(美聯社)

加拿大國會大選今天開始投票民調顯示，總理杜魯多（Justin Trudeau）所屬的自由黨與歐圖爾（Erin O'Toole）領導的保守黨支持度不分軒輊。

加拿大橫跨6個時區，投票作業由大西洋岸的紐芬蘭省（Newfoundland）於格林威治時間20日11時（美東時間上午6時）率先起跑。

最西邊的卑詩省（British Columbia）則要到格林威治時間21日2時（美東時間20日晚9時）才會結束投票。

不過，由於郵寄選票數量很多，結果可能要再過一天才會出爐。

現年49歲的杜魯多提前兩年發動國會改選，以尋求民眾支持他領導的中間偏左政府因應當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的方式，以及再度取得於2019年喪失的國會多數。杜魯多2015年首次就任總理。

因選民不滿提前改選，杜魯多起初的穩定領先優勢不再，民調顯示，自由黨（Liberal Party）與主要對手右翼的保守黨（Conservative Party）支持度都達不到38%，這是取得多數席次的必要門檻。

這次選舉合格選民估計有2700萬人，將選出338席國會議員。杜魯多若想保住大位，他所屬的自由黨必須搶下多數席次，至少得拿170席。

杜魯多 投票 民調

上一則

曾遭北京施壓 法國參議院訪團下月訪台

下一則

電影「盧安達飯店」原型 遭判恐怖主義罪名成立

延伸閱讀

加國大選倒數一天 杜魯多與對手激烈拉鋸 勝負難定

加國大選倒數一天 杜魯多與對手激烈拉鋸 勝負難定
俄國會大選投票 普亭政黨續保多數無懸念

俄國會大選投票 普亭政黨續保多數無懸念
AUKUS排除加拿大 在野批「遭盟友拋棄」杜魯多選情緊繃

AUKUS排除加拿大 在野批「遭盟友拋棄」杜魯多選情緊繃
中國關押兩加拿大人千日 反對者聲援

中國關押兩加拿大人千日 反對者聲援

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46
英國、美國、澳洲近日宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，外界多認為是因應日益強勢的中國。(美聯社)

AUKUS成形過程如諜報小說 可望成印太版北約核心

2021-09-18 14:05

超人氣

更多 >
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
真正讓美經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是「財政版」減碼

真正讓美經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是「財政版」減碼
南加婦女疑誤踩油門 汽車從4樓衝墜地面身亡

南加婦女疑誤踩油門 汽車從4樓衝墜地面身亡
重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路
烤網黏焦黑油垢好難清 專家搬神器不用刷：15分鐘亮白

烤網黏焦黑油垢好難清 專家搬神器不用刷：15分鐘亮白