研究：柬埔寨10年前採集蝙蝠病毒樣本似新冠

蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。（取材自維基百科）

研究人員發現，10年前在柬埔寨北部從蝙蝠身上採集的樣本和目前傳遍全球的新型冠狀病毒非常相似，因此再度前往採樣，希望更了解這種病毒的起源與演化。

路透報導，2010年，研究人員在毗鄰寮國的上丁省（Stung Treng）從蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）身上採集了兩個樣本，保存在金邊的柬埔寨巴斯德研究所（Institut Pasteur）冰箱中。

去年檢測 後發現，這些樣本與新型冠狀病毒有近親關係。全球迄今已有超過460萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

由8名成員組成的柬埔寨巴斯德研究所團隊一週以來，一直在蝙蝠身上採集樣本，並記錄物種、性別、年齡與其他詳細資訊，類似研究也正在菲律賓進行。

田野調查協調員霍姆（Thavry Hoem）邊拿著網子捕捉蝙蝠邊告訴路透：「我們希望這項研究成果可以幫助世界更了解COVID-19。」

蝙蝠等宿主物種通常不會表現出病原體症狀，但如果病原體傳染給人類或其他動物，可能帶來毀滅性後果。

柬埔寨巴斯德研究所病毒學部門主任韋斯納‧楊（Veasna Duong）表示，研究所過去兩年已4度展開類似行程，希望找到這種病毒起源和演化的線索。

他說：「我們想知道病毒是否仍存在於當地…也想知道病毒如何演化。」

源自蝙蝠的致命病毒包括伊波拉病毒（Ebola）與其他冠狀病毒，像是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）。

但韋斯納‧楊說，由於人為干擾和破壞自然棲地，COVID-19帶來的毀滅性後果是人類咎由自取。

他表示：「如果我們試圖靠近野生動物，從野生動物身上接觸到病毒的機率就高於平常，病毒轉為感染人類的可能性也就更高。」