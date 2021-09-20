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西班牙拉帕馬島火山噴發 5000人被迫撤離

中央社／拉帕馬19日電
西班牙加納利群島政府表示，位在拉帕馬島（La Palma）南部的老峰火山（Cumbre Vieja）19日噴出岩漿、火山灰和一柱巨大灰煙，迫使當地約5000人緊急撤離。（Getty Images）
西班牙加納利群島政府表示，位在拉帕馬島（La Palma）南部的老峰火山（Cumbre Vieja）19日噴出岩漿、火山灰和一柱巨大灰煙，迫使當地約5000人緊急撤離。（Getty Images）

西班牙加納利群島政府表示，位在拉帕馬島（La Palma）南部的老峰火山（Cumbre Vieja）今天噴出岩漿、火山灰和一柱巨大灰煙，迫使當地約5000人緊急撤離。

法新社報導，橫跨拉帕馬島南部山脊的老峰火山，上次噴發已是50年前，當地約有8萬居民。

加納利群島（Canary Islands）政府在推特發文說：「火山在今天下午3時（格林威治時間14時）左右噴發。」

有12處於最高警戒狀態的地區強制疏散居民，並設置臨時避難所。熔岩波及好幾戶民宅，同時也造成許多道路無法通行。

根據當地政府預測，火山的岩漿正往西南方向移動，流往住宅區和林地，再流向海岸。

根據加納利群島火山研究所（Canaries Islands Institute of Volcanology），岩漿以每小時約700公尺的速度移動，溫度接近攝氏1000度。

路透社報導，加納利群島自治區主席托瑞斯（Victor Torres） 今晚在記者會上表示，目前已疏散約5000人，迄今沒有傳出人員傷亡。

托瑞斯說：「所有跡象都讓我們認為，不會有任何新的噴發點。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今晚抵達現場勘災。根據當局稍早發布的聲明說：「鑑於拉帕馬島情況，政府領導人原定今天啟程前往紐約參加聯合國大會的行程已經延後。」

加納利群島火山研究所表示，在老峰火山下的震群一週前開始活動，發生了數千次輕微地震，最大震度接近4級。

老峰火山在20世紀僅噴發兩次，分別是1949年與1971年。

影像顯示，在夜幕降臨後，岩漿噴發數百公尺高，熔岩並從山坡上裂縫中緩緩流出，匯聚成至少3條熔岩流，在樹林及農田中蔓延。

55歲的當地居民佛恩特斯（Isabel Fuentes）告訴西班牙國營頻道（TVE）：「火山今天噴發的時候，我很害怕。對記者來說這是很壯觀的場面，但對我們來說是個悲劇，我覺得有些親戚的家已遭岩漿波及。」

「火山上次（1971年）噴發時，我5歲，你永遠都不會忘記火山噴發的景象。」

西班牙加納利群島政府表示，位在拉帕馬島（La Palma）南部的老峰火山（Cum...
西班牙加納利群島政府表示，位在拉帕馬島（La Palma）南部的老峰火山（Cumbre Vieja）19日噴出岩漿、火山灰和一柱巨大灰煙，迫使當地約5000人緊急撤離。（路透）

紐約 火山噴發 聯合國

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