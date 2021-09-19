南非母親紐西蘭殺害3名幼女 精神病理評估中

曾在狄克卡森家擔任保姆的西班尤尼，向媒體展示狄克卡森家的全家福照片。(美聯社)

南非 母親羅琳16日涉嫌在紐西蘭家中親手殺害3名幼女，丈夫狄克卡森下班回家後發現悲劇即刻報警處理，警方逮捕羅琳並轉介到醫院接受精神病理評估。羅琳預計10月5日出庭受審。

狄克卡森（Graham Dickason）是名整形外科醫生，妻子羅琳（Lauren Dickason）也是醫生，3名幼女分別是6歲長女與2歲的雙胞胎。一家5口8月從南非移民 到紐西蘭定居。

因為疫情 關係，一家人先住進隔離中心14天，1周前全家搬進狄克卡森所服務醫院配給位於南島（South Island）坎特布里（Canterbury）的宿舍。

16日晚間狄克卡森在醫院值完夜班返家後發現慘劇。警方與醫護人員趕到現場時，3名幼童已無生命跡象。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述狄克卡森1名不願具名的前同事和另1名紐西蘭當地的人士指出，3名幼童被懷疑是遭電線勒斃身亡。

這名也是醫生的前同事表示，羅琳在南非期間一直服用某種藥物，但為了符合申請紐西蘭移民資格而停止服藥。在隔離中心14天過得非常辛苦，每天只能出門1小時。

這名同事說：「你可以想像嗎？你所知道的一切，包括你的生活方式、你的朋友、你的家人，甚至你孩子的保姆，都突然消失了，你被困在如同坐監服刑的氛圍中。」

消息傳回南非震驚狄克卡森所有親朋好友。自2018年起在狄克卡森家擔任保姆的西班尤尼（Mendy Sibanyoni）向媒體表示，她從沒聽過狄克卡森夫妻吵架，他們十分疼愛3個女兒，也非常期待紐西蘭的新生活。

西班尤尼淚流滿面地說：「羅琳對一切都很滿意，很高興丈夫在紐西蘭找到新工作，而且有一套公寓。」

報導引述羅琳在南非的父親表示，對於女兒在紐西蘭發生的悲劇十分震驚，但是希望大眾尊重他們的隱私，在這種艱難時刻給予他們支持。