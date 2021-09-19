約翰尼斯堡2任市長相繼亡 先後死於疫情車禍

南非 約翰尼斯堡市長辦公室今天聲明，市長馬東戈（Jolidee Matongo）昨天在家鄉蘇威托（Soweto）與總統拉瑪佛沙參加地方選舉造勢活動後，回程途中不幸車禍 喪生。

46歲的馬東戈8月10日才當選約堡市長，接替因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在7月病逝的前市長馬庫博（Geoff Makhubo）。

市長辦公室聲明指出，馬東戈昨天返回家鄉蘇威托，趕在地方選舉之前作選民登記。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在推特（Twitter）發文表示：「很難理解這場悲劇的發生，馬東戈市長才剛和我及蘇威托居民熱情活力地互動，沒料到在如此短時間內傳來噩耗。」

拉瑪佛沙說：「馬東戈突然去世令人措手不及，這是南非經濟中心約堡在兩個月內二度失去市長。」

根據拉瑪佛沙和馬東戈本人下午稍早上傳社群 平台的照片，顯示兩人在蘇威托四處拜票，和居民交談；馬東戈穿著一件亮黃色運動服，上面有南非國民大會黨（National Congress party）的標幟。

根據約堡市府網站，馬東戈出生於蘇威托，13歲開始從事學生政治活動，之後成為非洲民族代表大會青年團（ANC Youth League）一員。

馬東戈辦公室表示，將會「在適當時機」公布意外事故更多詳情。