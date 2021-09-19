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俄國會大選投票 普亭政黨續保多數無懸念

中央社莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯為期3天的國會大選投票今天進入最後一天。(美聯社)
俄羅斯為期3天的國會大選投票今天進入最後一天。(美聯社)

俄羅斯為期3天的國會大選投票今天進入最後一天，在克里姆林宮多數批評者早被禁止參選的情況下，總統普亭所屬「團結俄羅斯黨」（United Russia）政黨準備續保國會多數。

這場國會與地方選舉投票前，俄國當局關押國內最知名的普亭（Vladimir Putin）政敵納瓦尼（Alexei Navalny），並以「極端分子」為由查禁納瓦尼所屬組織，前所未見地取締反對派。

本週末選舉前，納瓦尼幾個最大盟友都已被捕或逃到海外，與納瓦尼有關組織不得參選。

43歲的商人札哈洛夫（Vladimir Zakharov）在俄國第2大城聖彼得堡告訴法新社：「這基本上不是選舉，人們實際上沒有選擇。」

審查與灌票等傳言滿天飛，也讓這場選舉蒙上陰影。

17日投票展開後，蘋果（Apple）與Google移除納瓦尼倡議的「智慧投票」應用程式（App），引來俄國反對派一片嘩然。

這個App能讓支持者知道應該投票給哪位候選人，才能拉下與克里姆林宮結盟的政治人物。

「團結俄羅斯黨」在450席的俄國下院「國家院」（Duma）占有近3/4席次，靠著這樣的多數，克宮去年順利通過憲法改革，讓普亭可在2024年結束總統任期後再選兩任，或許能一路手握大權直到2036年。

納瓦尼本周在部落格對支持者說：「如果團結俄羅斯黨做到了（勝選），我國預料會再經歷5年貧窮、5年壓制、5年的失落。」

納瓦尼 投票 俄羅斯

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