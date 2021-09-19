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湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

中央社／耶路撒冷19日電
6名巴勒斯坦囚犯靠著一根湯匙挖出隧道、逃脫戒備森嚴的以色列監獄之後，最後2人今天落網，6人如今已全數遭以軍逮捕回籠。圖為同情逃獄者的民眾手持6人的照片與湯匙，在9月8日上街示威。(Getty Images)
6名巴勒斯坦囚犯靠著一根湯匙挖出隧道、逃脫戒備森嚴的以色列監獄之後，最後2人今天落網，6人如今已全數遭以軍逮捕回籠。圖為同情逃獄者的民眾手持6人的照片與湯匙，在9月8日上街示威。(Getty Images)

6名巴勒斯坦囚犯靠著一根湯匙挖出隧道、逃脫戒備森嚴的以色列監獄之後，最後2人今天落網，6人如今已全數遭以軍逮捕回籠。

法新社和路透報導，這6名巴勒斯坦人全是因為攻擊以色列而入監，本月6日利用湯匙這類基本工具逃脫監獄之後，成了許多巴人心目中的英雄，也讓以色列維安機構顏面盡失。

以色列傾盡全力、出動所有維安工具來緝捕越獄的這6人，包括派出無人機、在路口架設檢查哨，甚至派軍人前往多名越獄犯成長的哲寧市（Jenin）。

搜捕行動持續了近2星期時間，其中4名逃犯上週在以色列北部、居民以阿拉伯族裔居大多數的城市拿撒勒（Nazareth）附近被捕。

以色列國防軍今天在社群網站推特（Twitter）發文說，「安全部隊根據精確情報採取明確行動，包圍最後兩名越獄的巴勒斯坦人」，兩人最後投降。

35歲的卡馬吉（Ayham Kamamji）和26歲的殷菲亞（Munadel Infeiat）均是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（The Palestine Islamic Jihad, PIJ）成員。

以色列國防軍在簡短聲明中說，他們是在約旦河西岸哲寧市與反恐部隊的聯合任務中，逮捕到這兩人。

聲明中沒有其他細節，僅說這些人「目前正接受盤問」。

據當地居民說，以軍今天突襲哲寧市時與當地的巴勒斯坦人爆發衝突。上傳社群媒體的影片顯示，以軍裝甲車輛進入市區時，巴勒斯坦人點燃一根根的爆竹。

以色列 巴勒斯坦 社群網站

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