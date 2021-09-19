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日本首相候選人高市早苗：台灣發生事態可能性高

中央社／東京19日電
日本前總務大臣高市早苗。（路透）
日本前總務大臣高市早苗。（路透）

決定日本新任首相由誰接任的自民黨總裁（黨主席）選舉起跑，候選人之一的前總務大臣高市早苗說，「台灣發生事態的可能性高」；她也認為，美國有必要在日本部署中程飛彈。

自民黨總裁選舉預計29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

登記參選者包括60歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，及61歲的前總務大臣野田聖子。

根據日本共同社昨天公布針對自民黨員所做最新民調，河野太郎獲48.6%受訪者支持居冠，遙遙領先其他對手。

日本經濟新聞報導，四名候選人今天上午在電視節目上討論有關防衛等政策。有關美國有意在日本部署中程飛彈一事，高市主張「絕對有必要」，其他三人則表達慎重看法。

美國對中國擴張軍備抱持警戒，正評估在亞太地區部署陸基中程飛彈。高市認為，「為了保護日本國民生命與領土，絕對有必要」。

河野認為，在還沒有決定日美雙方的任務分配就進行討論，沒有太大意義；岸田表示，並非要全盤否定，但在還沒有看到具體提案前，沒辦法說贊成或否定。

野田說，在嚇阻力前面是採取最佳外交手段，「我不考慮從軍備話題開始的嚇阻力」。

另外，產經新聞報導，四人昨天在日本記者俱樂部主辦的公開政見討論會上，也分別就台灣一旦發生事態提出各自看法。

談到強化霸權主義的中國，高市說，台灣發生事態的可能性高，日本應該保有能實際嚇阻及因應的必要能力，並以日美同盟補強。

野田強調領袖外交的必要性說，在誓言不透過戰爭達成目的的和平主義下，「讓大家看到我們的對策，來獲得最大的機會」。

河野說，不能否定對台灣登陸侵犯的可能性，「有必要讓中國看見不允許發生事態的國際社會強烈意志」。

岸田說，有關台灣發生事態的部分，應該由相關國家努力和平解決；如果真的發生事態，為保護日本國民生命，將遵守日本和平安全法制確實應對。

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