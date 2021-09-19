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西班牙大學開學 2.5萬人無罩違規開趴 警方措手不及

中央社／馬德里18日電
西班牙馬德里康普頓斯大學17日晚間聚集大批學生，參加為慶祝開學的派對，上萬人群聚飲酒、幾乎沒戴口罩。(路透)
西班牙馬德里康普頓斯大學17日晚間聚集大批學生，參加為慶祝開學的派對，上萬人群聚飲酒、幾乎沒戴口罩。(路透)

約2萬5000人今天參加慶祝西班牙馬德里大學新學期開學的大型戶外飲酒派對，許多人沒戴口罩，罔顧COVID-19防疫規定，警方坦承事前無接獲情資，猝不及防。

西班牙媒體表示，這是疫情爆發後，為避免病毒擴散、禁止大型公共聚會以來，最大規模的群聚，「馬德里大學（Complutense University）校園約有2萬5000人聚集」。

從社群媒體的照片可看到大批年輕人聚集校園內飲酒跳舞，幾乎都沒戴口罩。

市警局聲明指出，「在沒接到大學事前示警、沒有時間準備適切行動的情況下，驅離約2萬5000人幾乎是不可能的事」。

由於無法驅離，警方只好借助無人機支援維持秩序，待命直到清晨，試圖確保無事故發生，特別是維持鄰近馬路或公共運輸的秩序。

馬德里警方每逢周末都會增派200名警力驅離戶外飲酒派對。

來源：EL TRASCENDENTAL

巴塞隆納今天也有出現類似聚會，自治大學（Autonomous University）校長告訴RAC1電台，約8000名年輕人在校園內徹夜狂歡。

西班牙已經解除許多防疫規定，不過若在室外無法維持1.5公尺社交距離，仍須配戴口罩，大型聚會也仍禁止，人數限制由各區規定。

但在全國4700萬人口已有超過7成5完整接種疫苗，接種速度快的情況下，許多民眾現在鬆懈了警戒。

這個夏天西班牙因Delta變種病毒來襲爆發新一波疫情，但目前病例已再次下滑，全國發生率每10萬人僅91例，為1年多來最低。

根據昨天公布的最新數據，西班牙過去24小時新增3222例確診，44人病逝，累計感染人數來到492萬9546例，病逝總數來到8萬5783人。

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