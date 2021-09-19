新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

彭博資訊報導，科學家發現，寮國北部石灰岩洞內蝙蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。

法國巴斯德研究院（Pasteur Institute）與寮國國立大學的研究人員在數百種蹄鼻蝠（horseshoe bats）身上的病毒中，尋找與新冠病毒類似的病毒，發現3種病毒與新冠病毒棘狀蛋白質構造上的受體結合區域（Receptor-binding domains）密切吻合，新冠病毒的受體結合區域與人類的血管收縮素轉化酶2（ACE-2）結合，引起感染。

《自然》期刊正考慮刊載這篇在17日發表的研究報告，此研究結果支持新冠病毒存在於自然界，而且源自蝙蝠身上病毒的假設。研究發現，中國 南部和東南亞 的蹄鼻蝠屬密集區，每天大約有1000隻蝙蝠感染冠狀病毒。

研究的共同作者、巴斯德研究院病原體發現部門主任艾略特（Marc Eloit）指出，3種在寮國發現的冠狀病毒分別稱為BANAL-52、BANAL-103和BANAL-236，是新冠病毒最親近的祖先，「這些病毒可能促成新冠病毒的起源，而且可能在未來直接傳染給人類」。

報告指出，在寮國發現的這3種冠狀病毒的受體結合區域，比之前在雲南省墨江礦坑發現的蹄鼻蝠身上的RaTG13病毒，更接近新冠病毒。BANAL-236病毒的受體結合區域幾乎與新冠病毒一模一樣。