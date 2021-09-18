預防BNT引發心肌炎 新加坡建議接種後1周避免激烈運動

美國有青少年，特別是男生接種輝瑞／BNT疫苗後出現心肌炎或心包炎副作用。圖為新澤西州一名16歲青少年今年4月接種第一劑輝瑞疫苗。（美聯社）

青少年接種輝瑞 ／BNT疫苗 ，特別是男生接種BNT疫苗後出現心肌炎或心包炎副作用，引起不少家長擔憂，新加坡 政府建議接種後一周內避免激烈運動。

新加坡因一名16歲青少年在接種輝瑞疫苗後的幾日內做重訓而導致一度停止心跳，於今年7月5日更新對所有接種mRNA疫苗，包括輝瑞和莫德納疫苗民眾的指引，在接種第一劑或第二劑後的一周內，避免劇烈運動，特別是青少年和30歲以下男性。

新加坡衛生部表示，政府的專家委員會仍然建議接種mRNA疫苗利大於弊。但建議在接種後的一周內，避免劇烈運動。不過，只有新加坡提出這方面的警告。

美國疾病管制與預防中心（CDC）正在密切監督接種mRNA疫苗後產生心肌炎或心包炎副作用，特別是青少年和男性年輕成人，較常發生在打完第二劑之後，而且是在接種的一周內發生。

CDC強調，出現心肌炎或心包炎症狀後，一般在接受治療和休息後很快恢復，診斷為心肌炎的患者必須先諮詢心臟科醫師，才能恢復運動和體育活動。

心肌炎或心包炎症狀包括胸痛、呼吸急促、心悸和心臟怦怦跳，如果在接種數日內發生，必須緊急就醫。