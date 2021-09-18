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南韓2名20多歲女打輝瑞疫苗 頭痛副作用竟變腦出血

編譯徐榆涵／綜合報導
南韓兩名20多歲女子在接種輝瑞／BNT疫苗之後，先是感到嚴重頭痛，最後居然演變成「腦出血」。圖非新聞當事人。(美聯社)
南韓兩名20多歲女子在接種輝瑞／BNT疫苗之後，先是感到嚴重頭痛，最後居然演變成「腦出血」。圖非新聞當事人。(美聯社)

南韓近日又傳出兩起接種新冠肺炎疫苗後出現嚴重副作用的案例，兩名20多歲女子在接種輝瑞／BNT疫苗之後，先是感到嚴重頭痛，最後居然演變成「腦出血」。

南韓中央日報報導，近日南韓青瓦台的請願網站上出現兩則文章，講述親人在接種輝瑞疫苗後，都出現腦出血的狀況。一名女請願者表示，她的21歲女兒原本很健康，但在8月4日接種輝瑞第一劑疫苗後，在20日開始出現頭痛、呼吸困難等症狀，最後更演變成腦出血，倒在醫院的急診室裡，之後院方診斷為是蜘蛛膜下腔腦動脈瘤出血。

該女子表示，女兒在經過治療後身體狀況逐漸好轉，但仍然還有頭暈、噁心想吐、頭痛等症狀。認為許多民眾相信政府去打疫苗，但現在有人接種後出現狀況，相關當局卻不願意承認是副作用，她呼籲政府應該承擔起這個責任。

另外一名請願者則說，她的25歲姪女日前接種輝瑞疫苗，數天後出現劇烈頭痛。姪女原本認為頭痛是疫苗引起的副作用，以為吃了止痛藥就沒事，結果最後頭卻越來越痛，最終更變成嚴重的腦出血，目前仍躺在大學附屬醫院的加護病房，尚未恢復意識。

這名請願者希望，當接種者出現嚴重副作用後，必須承擔的醫療費用，盼政府當局能夠負擔，並給予醫療補助。

疫苗 輝瑞 南韓

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