神學士擬禁女性接受中學教育 准上大學承諾恐成空話

神學士教育機關17日宣布，重新開放中學教育，但僅提到男性教師和學生可以重返校園，未提到女性職員和學生，等於變相禁止了阿富汗女性接受中學教育。(新華社)

神學士 （Taliban，另譯塔利班）教育機關17日宣布，重新開放中學教育，但僅提到男性教師和學生可以重返校園，未提到女性職員和學生，等於變相禁止了阿富汗 女性接受中學教育。

英國衛報報導，神學士教育部 宣布，17日起重啟7歲到12歲的中學教育，「所有男性教職員和學生應回到他們的教育機構」，但沒有提到女性教職員和學生，代表她們仍得待在家中，無法重返校園，讓阿富汗成為全球唯一一個限制半數人口接受中等教育的國家。

此外，神學士近期也持續收緊對女性的限制，將原本的婦女事務部大樓轉移給「勸善懲惡部」使用。此部會為神學士在90年代統治期間所用，包括懲罰沒有在男性戒護下自行外出的女性，以及施行嚴格服儀規範，像是不准穿高跟鞋等。

阿富汗分析網路共同主任克拉克（Kate Clark）表示，「伊斯蘭世界高度重視教育和知識，就連神學士也無法禁止女性就學，因此他們總是說維安獲得改善後便會開放，但並沒有真的這麼做。」

報導指出，如果神學士禁止女性接受中學教育，那一旦女性從小學畢業後，允許女性接受大學教育的承諾將變得毫無意義。