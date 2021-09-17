俄羅斯國會大選登場 納瓦尼配票App遭下架

圖為反對派領袖納瓦尼所倡議「智慧投票」應用程式（App）今天從蘋果和谷歌商店消失，引發熱議。美聯社

俄羅斯 為期3天的國會大選展開，重要異議人士都被禁止參選，身陷囹圄的反對派領袖納瓦尼 所倡議「智慧投票 」應用程式（App）今天從蘋果和谷歌商店消失，引發熱議。

納瓦尼（Alexei Navalny）主要盟友日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在推特（Twitter）上表示：「將納瓦尼程式從商店移除，是政治審查的可恥之舉。」

「智慧投票」（Smart Voting）能讓納瓦尼支持者概略知道他們該力挺哪位較有勝算的候選人，以擊退克里姆林宮陣營的政治人物。

俄羅斯當局控訴蘋果（Apple）和谷歌（Google）干預選舉，要求兩間科技巨擘在這週將「智慧投票」應用程式從自家App商店移除。

遭流放的納瓦尼戰友伏科夫（Leonid Volkov）說，蘋果和谷歌「屈服於克里姆林宮的勒索」。

納瓦尼的團隊在通訊軟體Telegram上表示：「整個俄羅斯與我們對抗，連大型科技公司也是。」

納瓦尼曾從獄中發出訊息，疾呼支持者下載「智慧投票」。此外，俄國媒體監管當局也在納瓦尼1月遭拘留後，禁止數十個與他有關的網站，包含主要的navalny.com。