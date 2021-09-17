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巴西總統堅持不打疫苗 就是要出席聯合國大會

中央社巴西首都巴西利亞16日綜合外電報導
巴西總統波索納洛。美聯社
巴西總統波索納洛。美聯社

年度聯合國大會下周在紐約揭幕，紐約市府近期宣布，所有與會領袖與外交官必須出具接種疫苗證明，不過堅決不打疫苗的巴西總統波索納洛今天表示，他將如期出席。

法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）透過社群媒體直播平台表示：「下周我將出席聯合國大會（UNGA），並發表開幕演說。」

他還說，這將是「一個四平八穩的演說，非常客觀，關注我們感興趣的議題」，並表示他將闡述巴西對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、農業經濟與能源的對策。

紐約市長辦公室昨天致函聯合國大會說明防疫方針，包括各國代表團進入會場前，必須出示接種疫苗證明，而有關波索納洛親自出席，引發民眾對於市府規定的質疑。

這封由紐約市衛生專員署名的信函指出，聯合國大會議場歸類為「會議中心」，也就是說，如同其他凡是參加紐約市所舉辦若干室內活動的民眾，所有聯合國大會與會者必須接種疫苗。

約莫數小時後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，他無法強迫各國元首遵照紐約市府的要求。

去年染疫的波索納洛曾說，最後一個打疫苗的巴西人就是他。

根據牛津馬丁學院（Oxford Martin School）網站「用數據看世界」（Our World In Data），擁有2億1300萬人口的巴西，疫苗接種劑量全球排名第4。

不過波索納洛至今仍拒絕接種疫苗，並聲稱因體內的抗體仍「維持高檔」，他早已免疫。

紐約市 疫苗 聯合國

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