南韓首劑新冠疫苗接種率突破70%

南韓總理金富謙17日在視訊防疫會議上談話。歐新社

韓聯社17日報導，南韓 新冠疫苗 預防接種推進團（下稱推進團）17日表示，截至當天下午5時，全國接種首劑新冠疫苗的人數累計達3600.4101萬人，佔總人口的70.1%。這距政府啟動疫苗接種工作 僅204天。

政府曾提出在本月19日前為七成國民施打首劑疫苗的目標，提前兩天實現了目標。推進團團長兼疾病管理廳廳長鄭銀敬表示，首劑接種者達到3600萬人，都歸功於國民的積極關注和參與，同時要感謝負責疫苗生產和配送的工作人員、醫務工作者等所有相關人員。

截至當天下午5時，完成疫苗全程接種的人員共計2188.6103萬人，佔總人口的42.6%。推進團表示，目前正為50多歲人群進行第二劑接種，10月起將對18至49歲人群進行第二劑接種，預計10月底前能夠實現七成國民完成接種的目標。

政府認為，七成國民完成接種可為形成群體免疫鋪平道路。但部分觀點認為，近期傳播力更強的Delta變異株已成為境內主流毒株，加上完成疫苗接種後確診感染新冠病毒的病例（突破性感染病例）層出不窮，需要進一步提高接種率。

另外，推進團公布的數據顯示，截至本月15日，德國首劑新冠疫苗接種率為66.3%，日本65.2%，美國62.6%，南韓首劑接種率高於這些國家。上月21日，南韓首劑新冠疫苗接種率超過50%，僅過28天又突破70%，這比耗時54天的法國、75天的義大利、118天的英國都要快。