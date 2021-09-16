未在期限前接種疫苗 法國3000醫護遭停職

法國總統馬克宏(中)和衛生部長維宏(右)參觀La Timone 醫院並與醫護談話。美聯社

法國衛生部長維宏今天表示，約3000名法國醫護人員因未在期限前接種COVID-19疫苗 ，而遭到停職。法國南部一名醫院職員則因不滿政府強制要求接種疫苗，而展開絕食抗議。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）為提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率及防範疫情 再度升溫，7月對包括醫院、養護中心和消防單位職員下最後通牒，要求須在9月15日前至少接種一劑疫苗，否則將遭到停職。

維宏（Olivier Veran）今天告訴法國RTL電台：「昨天已對約3000名尚未接種疫苗的健康中心和診所職員發出停職通知。」他並透露，有「數十名」醫護人員因不願接種疫苗，已經遞出辭呈。

不過維宏強調，法國共有270萬名醫護人員，因此「可確保醫療照護運作不間斷」。

法新社報導，許多法國護理師格外不願接種疫苗，因他們對疫苗的安全性和防護力有疑慮。但這可能造成法國擴大疫苗覆蓋率的進度停滯。

法國公共衛生局上週估計，全國約有12%的醫院職員及約有6%的私人執業醫師尚未接種COVID-19疫苗。

路透社今天報導，在南法城市尼斯（Nice），隸屬公立醫院體系的一名消防安全官佩桑（Thierry Paysant）為抗議政府以停職強迫醫護人員接種疫苗，而在當地的聖蓬修道院（Saint-Pons abbey）前搭起帳篷展開絕食。

佩桑說，他並非反對接種疫苗，而是不滿人民被迫施打，否則可能飯碗不保。「這種粗暴強制方式，讓人很難吞下去。」