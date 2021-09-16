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下個新冠病毒從哪來？全球年平均40萬人染動物冠狀病毒

編譯易起宇／綜合報導
最新研究指出，每年平均有40萬人從動物身上感染冠狀病毒，類似新冠疫情的大流行病仍可能發生。 （美聯社）
最新研究指出，每年平均有40萬人從動物身上感染冠狀病毒，類似新冠疫情的大流行病仍可能發生。 （美聯社）

最新研究指出，每年可能有數十萬人因動物感染冠狀病毒，蔓延全球的新冠肺炎疫情就是這種外溢感染導致的結果之一，這意味世界仍可能再度爆發類似新冠肺炎的疫情。

生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）和杜克-新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）研究人員9日發布研究成果顯示，每年平均有40萬人被動物傳染冠狀病毒，但多數感染者未被辨識出來，原因是他們大多只有輕症，甚至沒有症狀，且這些冠狀病毒也不易傳染給他人。不過，動物每多一次跨界感染，就給病毒多一次適應人類身體的機會，最終世界可能再度爆發類似新冠肺炎的疫情。

這份美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）支持的新研究，證實了蝙蝠是SARS-CoV-2等病毒的主要宿主動物，且生活在蝙蝠棲息地附近的民眾，對這類病毒的抵抗力特別脆弱。

可能感染冠狀病毒的蝙蝠種類將近20種，牠們在亞洲的棲息地面積比美國德州大逾六倍，其中中國南部和緬甸、寮國、越南及印尼的部分地區，被認為最具外溢感染風險。

雪梨大學進化生物學家荷姆斯說：「這可能是科學家第一次嘗試估計，人們究竟多頻繁從蝙蝠身上感染到冠狀病毒。假如環境適當，這當中其中一種病毒就有可能爆發疫情。」

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