受美軍撤軍阿富汗刺激 范德賴恩：歐盟需建立自己軍隊

歐盟委員會主席范德賴恩表示，經過美軍上個月匆忙從阿富汗撤軍的教訓後，歐盟有必要、也將繼續發展自己的「共同軍隊」計畫，以減低對美國的依賴。（路透）

歐盟 委員會主席范德賴恩（Ursula Von Der Leyen）表示，經過美軍上個月匆忙從阿富汗撤軍的教訓後，歐盟有必要、也將發展自己的「共同軍隊」計畫，以減低對美國 的依賴。

每日郵報報導，歐盟委員會主席范德賴恩在15日的國情咨文中表示，政府和安全部隊未能擊退神學士 叛亂分子，這給27國集團以及北約帶來「令人不安的問題」，此外，美國總統拜登（Joe Bidem）決定撤軍將迫使無法單獨面對神學士的歐盟國家採取行動。

范德賴恩公布歐盟發展自身防禦能力的新計畫，以確保其在未來的危機中擁有更多的行動自由，並指出「歐盟需要更多『政治意願』才能在沒有美國的情況下干預軍事」，並強調「歐洲可以、而且顯然應該且願意做更多的事情，現在是歐洲邁出新台階的時候了」。

本月早些時候，歐盟討論建立一支約5000人的歐盟待命部隊，以便未來能將其部署並介入先前喀布爾機場這類的危機中，但同時身兼北約和歐盟會員國的22國中，有部份國家持反對意見。

范德賴恩呼籲歐盟必須為更好的集體決策和情報共享奠定基礎，來使27個會員國的軍事裝備共享行動更具凝聚力，並同時投資戰鬥機、無人機和網路作戰能力等項目，為此，她提議免除在歐洲開發和生產國防設備的增值稅，這可以幫助歐盟擺脫對美國裝備的依賴。

最後范德賴恩還表示，當法國在2022年上半年接任歐盟輪值主席國時，她和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將召開歐洲防務峰會來討論這項計畫。