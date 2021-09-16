我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

受美軍撤軍阿富汗刺激 范德賴恩：歐盟需建立自己軍隊

編譯張君堯／綜合報導
歐盟委員會主席范德賴恩表示，經過美軍上個月匆忙從阿富汗撤軍的教訓後，歐盟有必要、也將繼續發展自己的「共同軍隊」計畫，以減低對美國的依賴。（路透）
歐盟委員會主席范德賴恩表示，經過美軍上個月匆忙從阿富汗撤軍的教訓後，歐盟有必要、也將繼續發展自己的「共同軍隊」計畫，以減低對美國的依賴。（路透）

歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula Von Der Leyen）表示，經過美軍上個月匆忙從阿富汗撤軍的教訓後，歐盟有必要、也將發展自己的「共同軍隊」計畫，以減低對美國的依賴。

每日郵報報導，歐盟委員會主席范德賴恩在15日的國情咨文中表示，政府和安全部隊未能擊退神學士叛亂分子，這給27國集團以及北約帶來「令人不安的問題」，此外，美國總統拜登（Joe Bidem）決定撤軍將迫使無法單獨面對神學士的歐盟國家採取行動。

范德賴恩公布歐盟發展自身防禦能力的新計畫，以確保其在未來的危機中擁有更多的行動自由，並指出「歐盟需要更多『政治意願』才能在沒有美國的情況下干預軍事」，並強調「歐洲可以、而且顯然應該且願意做更多的事情，現在是歐洲邁出新台階的時候了」。

本月早些時候，歐盟討論建立一支約5000人的歐盟待命部隊，以便未來能將其部署並介入先前喀布爾機場這類的危機中，但同時身兼北約和歐盟會員國的22國中，有部份國家持反對意見。

范德賴恩呼籲歐盟必須為更好的集體決策和情報共享奠定基礎，來使27個會員國的軍事裝備共享行動更具凝聚力，並同時投資戰鬥機、無人機和網路作戰能力等項目，為此，她提議免除在歐洲開發和生產國防設備的增值稅，這可以幫助歐盟擺脫對美國裝備的依賴。

最後范德賴恩還表示，當法國在2022年上半年接任歐盟輪值主席國時，她和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將召開歐洲防務峰會來討論這項計畫。

歐盟 美國 神學士

上一則

北韓試射短程彈道飛彈 新設「鐵路機動導彈團」首曝光

下一則

下個新冠病毒從哪來？全球年平均40萬人染動物冠狀病毒

延伸閱讀

阿富汗禁女性參與運動 女子足球隊逃至巴基斯坦

阿富汗禁女性參與運動 女子足球隊逃至巴基斯坦
歐盟提防難民潮 加碼提供阿富汗1億歐元人道援助

歐盟提防難民潮 加碼提供阿富汗1億歐元人道援助
劍指中國 歐美擬合作審外資 月底會談訂標準

劍指中國 歐美擬合作審外資 月底會談訂標準
聖他克拉拉縣 將接收至少300阿富汗難民

聖他克拉拉縣 將接收至少300阿富汗難民

熱門新聞

西伯利亞冷杉。(取材自維基百科)

西伯利亞冷杉含「長生不老藥」科學家首次發現

2021-09-14 04:35
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
在9日的建政73周年閱兵典禮結束後，北韓領導人金正恩（中）和夫人李雪主（左三）一起參謁安放金日成、金正日遺體的錦繡山太陽宮。(路透)

金正恩有12替身？專家：出席閱兵非本人 北韓恐已政變

2021-09-11 04:20
神學士在杜斯坦的豪宅裡留影。(Getty Images)

神學士戰士進駐阿富汗前軍閥豪宅 形成強烈對比

2021-09-12 12:58
貨櫃輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）行駛。圖為7月資料圖片。(Getty Images)

影／長賜輪事件近6個月後 蘇伊士運河又有貨船擱淺

2021-09-09 15:46
阿富汗前副總統沙雷在神學士奪權後自稱是阿富汗合法看守總統。Getty Images

神學士在自稱阿富汗總統家中 發現600萬美元和15塊金條

2021-09-13 14:21

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴