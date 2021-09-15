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文在寅稱北韓挑釁 金與正批破壞兩韓關係

中央社首爾15日專電
南韓總統文在寅今天參觀潛射導彈試射時發言提及北韓「挑釁」，引發北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正（中）不滿，金與正稍早公開批評，警告可能因此破壞兩韓關係。(路透資料照片)
南韓總統文在寅今天參觀潛射導彈試射時發言提及北韓「挑釁」，引發北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正（中）不滿，金與正稍早公開批評，警告可能因此破壞兩韓關係。(路透資料照片)

南韓總統文在寅今天參觀潛射導彈試射時發言提及北韓「挑釁」，引發北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正不滿，金與正稍早公開批評，警告可能因此破壞兩韓關係。

南韓今天成功試射自主研製潛艇發射彈道飛彈（SLBM），文在寅參觀試射時稱此「可以成為有效遏制北韓挑釁」的能力，被金與正視為問題發言。

韓聯社報導，金與正今晚透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話，認為文在寅今天發言提及北韓的「飛彈戰略」時，硬是使用「挑釁」的用詞並不適當，批評文在寅「身為一國總統真是愚蠢至極」。

對於文在寅身為總統，卻跟隨媒體隨意使用「挑釁」一詞，金與正表示莫大遺憾，並強調「對於每個言行舉止都應該深思熟慮」。

金與正說，「連總統都出面向對方出言不遜、找碴，只會助長不得已之下的因應行動」，警告「南北（韓）關係可能因此走向完全破壞的局面」。

對於北韓近日試射長程巡弋飛彈，以及今天發射2枚短程彈道飛彈的行動，金與正說明，北韓並非如南韓臆測

，是針對誰、或挑選特定時間進行，而是為貫徹黨大會決議，執行國防科學發展及武器體系開發5年計畫中第一年的重點計畫，正常進行自衛活動。

「若要更具體說明，就跟南朝鮮（南韓）的國防中期計畫一樣」，金與正不滿表示，「（南韓）對於自己的類似行動就說是為了維護和平的適當行動，對我們（北韓）的行動就說是威脅和平，實在不合邏輯」，再次就南韓「一貫的愚昧態度」表示遺憾，「令人無法不對南北（韓）關係發展感到憂慮」。

韓聯社報導指出，金與正這次談話特別使用「文在寅總統」的稱呼，北韓官員一般發表談話時，通常使用「南朝鮮當局者」代稱南韓總統。

北韓 金與正 南韓

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