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前教員發表中國資助的維吾爾研究 澳洲大學要求撤稿

中央社雪梨15日綜合外電報導

澳洲科廷大學今天表示，已要求知名出版者「懷禮線上圖書館」（Wiley Online Library）撤銷一項前教職員的研究報告，此研究協助中國人臉識別軟體優化對維吾爾族的辨識。

科廷大學（Curtin University）指出，這項研究由劉萬泉（Wanquan Liu，暫譯）和來自數間中國大學的共同作者於2018年發布，研究不僅是在科廷大學不知情的情況下進行，也違反校方的倫理規範。

科廷大學針對劉萬泉的研究進行內部調查，校方在回應路透社對調查結果置評要求的聲明中指出，「學者應送審研究倫理審查」。

劉萬泉則未立即回覆要求評論的郵件。

懷禮去年9月就關於這項研究中的數據向讀者發出表達關切聲明，並在今天告訴澳洲廣播公司（ABC），已著手審查科廷大學的撤稿請求；懷禮並未立即回覆路透社置評要求。

劉萬泉和研究共同作者表示，他們透過招募數以百計來自位於中國的大連民族大學（Dalian Minzu University）的維吾爾族、藏族和朝鮮族學生，以收集一套臉部影像資料集。

路透社報導，這項由中國政府資助的研究指出，「人臉識別在邊境管制、海關檢查和公共安全方面具有巨大應用潛力」。

澳洲廣播公司調查性新聞節目「四角」（Four Corners）率先於2019年揭露維吾爾族受試者未給予同意的疑慮。

路透社引用中國中山大學官網上的生平資料，劉萬泉在澳洲研究會（Australian Research Council）的資金贊助下，於科廷大學工作20年，他於今年5月離職，並接下中山大學深圳校區新職位。

此外，另一出版集團Springer Nature在過去兩週以倫理為由，撤銷2篇涉及維吾爾人的文章。

中國 澳洲 維吾爾

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