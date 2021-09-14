英國大學使用阿里巴巴VPN 學界憂課程恐遭監控

受疫情及相關旅行限制影響，部分留學生必須在中國境內透過「阿里巴巴」提供的虛擬私人網路(VPN)線上參與英國大學課程；學界憂心中國可藉此監控課程內容。(美聯社)

受疫情及相關旅行限制影響，部分留學生必須在中國 境內透過科技巨頭「阿里巴巴」提供的虛擬私人網路（VPN）線上參與英國 大學課程；阿里巴巴與中共有關聯。學界憂心，中國可藉此監控課程內容。

阿里巴巴（Alibaba）創辦人馬雲是中共黨員。辦公室位於美國的全球學術研究組織「亞洲研究協會」（Association for Asian Studies）擔憂，學生及講師可能因對特定議題發表意見而陷入危險。

協會也指出，透過中國伺服器傳送的課程內容恐讓學生及教師遭監控或司法制裁。

英國「泰晤士報」今天報導，使用阿里巴巴相關VPN的英國高等院校包括南安普敦大學（University of Southampton）、約克大學（University of York）、倫敦 大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）、倫敦國王學院（King’s College London）及愛丁堡大學（University of Edinburgh）。

愛丁堡大學在給學生的VPN下載指引中坦承，校方透過結合實體與虛擬形式提供的課程內容，可能與部分地區的「敏感議題」有衝突。

愛丁堡大學學術發展中心主任特納博士（Jon Turner）指出，從事遠距教學的人員必須將因地而異的法律和風俗納入考量，評估何種內容會被視為具爭議性。此外，若一國政府封鎖特定網站或學習軟體，學生即可能無法使用教師提供的連結。

受英國高等教育機構資助的非營利企業Jisc去年與阿里巴巴合作，開發遠距教學所需VPN，以服務數以萬計、英國各大學重要收入來源的中國學生。Jisc統計，至今年3月止，已有約2萬1000名學生使用過該公司服務。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）博士後研究員索爾立（Martin Thorley）說，就算課程沒錄音錄影，一些中國學生課後也會私下向他反映，他們恐怕無法在其他中國學生面前公開發表意見。

他說，這是實體課程的情況，而透過網路傳送的課程則可能給學生造成更大傷害。