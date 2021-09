英國大學使用阿里巴巴VPN 學界憂課程恐遭監控

受疫情及相關旅行限制影響,部分留學生必須在中國境內透過「阿里巴巴」提供的虛擬私人網路(VPN)線上參與英國大學課程;學界憂心中國可藉此監控課程內容。(美聯社)

受疫情及相關旅行限制影響,部分留學生必須在中國 境內透過科技巨頭「阿里巴巴」提供的虛擬私人網路(VPN)線上參與英國 大學課程;阿里巴巴與中共有關聯。學界憂心,中國可藉此監控課程內容。

阿里巴巴(Alibaba)創辦人馬雲是中共黨員。辦公室位於美國的全球學術研究組織「亞洲研究協會」(Association for Asian Studies)擔憂,學生及講師可能因對特定議題發表意見而陷入危險。

協會也指出,透過中國伺服器傳送的課程內容恐讓學生及教師遭監控或司法制裁。

英國「泰晤士報」今天報導,使用阿里巴巴相關VPN的英國高等院校包括南安普敦大學(University of Southampton)、約克大學(University of York)、倫敦 大學瑪麗皇后學院(Queen Mary University of London)、倫敦國王學院(King’s College London)及愛丁堡大學(University of Edinburgh)。

愛丁堡大學在給學生的VPN下載指引中坦承,校方透過結合實體與虛擬形式提供的課程內容,可能與部分地區的「敏感議題」有衝突。

愛丁堡大學學術發展中心主任特納博士(Jon Turner)指出,從事遠距教學的人員必須將因地而異的法律和風俗納入考量,評估何種內容會被視為具爭議性。此外,若一國政府封鎖特定網站或學習軟體,學生即可能無法使用教師提供的連結。

受英國高等教育機構資助的非營利企業Jisc去年與阿里巴巴合作,開發遠距教學所需VPN,以服務數以萬計、英國各大學重要收入來源的中國學生。Jisc統計,至今年3月止,已有約2萬1000名學生使用過該公司服務。

英國艾克斯特大學(University of Exeter)博士後研究員索爾立(Martin Thorley)說,就算課程沒錄音錄影,一些中國學生課後也會私下向他反映,他們恐怕無法在其他中國學生面前公開發表意見。

他說,這是實體課程的情況,而透過網路傳送的課程則可能給學生造成更大傷害。