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英國建議50歲以上追加第3劑疫苗

中央社倫敦14日綜合外電報導
英國官員建議所有體弱民眾、第一線醫護人員和50歲以上民眾，應該追加施打第3劑疫苗。(美聯社)
英國官員建議所有體弱民眾、第一線醫護人員和50歲以上民眾，應該追加施打第3劑疫苗。(美聯社)

英國官員今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗挽救超過11萬2000人生命，避免2400萬人染疫，建議所有體弱民眾、第一線醫護人員和50歲以上民眾，應該追加施打第3劑疫苗。

路透社報導，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）建議在接種第2劑疫苗6個月後，追加施打第3劑，替英國的全面追加施打計畫鋪路。英國是全球COVID-19死亡人數最高的國家之一。

英國首相強生（Boris Johnson）和其他官員都警告防疫戰爭尚未結束，預料之後將公布對抗今年冬天疫情的對策。在這之前，先傳出追加施打疫苗的建議。

英格蘭副首席醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）告訴記者：「根據最新評估，從開始施打疫苗起，英國大概有2400萬人免於染疫、11萬2000人免於身亡，所以這項計畫至今為止無比成功，現在也是。」

他表示：「我們還沒有度過疫情，我們知道今年冬天不時可能會頗為顛簸。」

英國官方統計有13萬4000人死於COVID-19，超過700萬人染疫，至今4400萬人完成接種，16歲以上接種率高達81%。英國政府13日也表示，將為12至15歲青少年接種疫苗。

JCVI已經建議年長者和體弱者應該優先施打第3劑，可能從9月開始追加施打，並偏好使用輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗作為第3劑，或是可以使用半劑莫德納（Moderna）疫苗。英國4月又下單採購6000萬劑輝瑞疫苗作為追加劑。

JCVI主席林偉勝（Wei Shen Lim，音譯）說，建議施打第3劑，不代表未來每隔6個月都必須追加疫苗。他也表示，50歲以下民眾並非每人都需要追加第3劑。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）則表示，政府很有可能會強制規定英格蘭地區的第一線醫護人員和社工，都必須施打COVID-19疫苗。

他表示，為了保護脆弱病患，政府正研議要求施打COVID-19與流感疫苗，是擔任第一線醫護人員與社工的必要條件。

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