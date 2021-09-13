英相強生母親沃爾突然過世 享年79歲

「衛報」報導，英國首相強生的母親沃爾13日去世，享年 79 歲。沃爾的家屬在給「每日電訊報」的一份聲明中指出，她是在倫敦一家醫院「突然但平靜地去世」。（取材自推特）

「衛報」報導，英國 首相強生（Boris Johnson）的母親沃爾（Charlotte Johnson Wahl）13日去世，享年 79 歲。沃爾的家屬在給「每日電訊報」的一份聲明中指出，她是在倫敦 一家醫院「突然但平靜地去世」。

據報導，英國首相強生此前曾將他的母親描述為家庭中的「最高權威」，還曾在2019年的第一次保守黨會議上說，他的母親教會他「地球上每個人的同等重要性、同等尊嚴和同等價值」。目前英國首相官邸唐寧街尚未做出任何回應。

沃爾出生於1942年，1963年與史丹利強生（Stanley Johnson）結婚並前往美國，後來返國完成學位，成為瑪格麗特霍爾夫人學院（Lady Margaret Hall）的首位已婚女本科生。此外，沃爾還以專業的肖像畫聞名。 在1979年離婚之前，她和史丹利有4個孩子。

沃爾在40歲時被診斷出患有帕金森氏症，但仍繼續繪畫。有趣的是，沃爾唯一一次要求兒子強生利用他的影響力，便是在強生擔任倫敦市長時，她希望他確保公車在每個乘客都坐下之前不會開動，並強調「因為如果你有殘疾，這樣你經常會跌倒」。

沃爾過世的消息傳出後，議會同事大量的哀悼開始湧入社群媒體 。工黨領袖斯塔默（Keir Starmer）也在推特上寫道「得知首相的失去，我感到非常遺憾。我向他和他的家人表示哀悼」。