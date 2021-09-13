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立陶宛外長訪美 將與布林肯討論對中關係

中央社倫敦13日專電
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(圖)今天啟程赴華府訪問，將與美國國務卿布林肯會晤，雙方將討論與中國的關係。美聯社
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(圖)今天啟程赴華府訪問，將與美國國務卿布林肯會晤，雙方將討論與中國的關係。美聯社

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯今天啟程赴華府訪問，將與美國國務卿布林肯會晤，雙方將討論與中國的關係。

立陶宛外交部表示，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）將與布林肯（Antony Blinken）就立陶宛與美國合作事務、強化雙邊經濟連結、國際與區域安全挑戰、跨大西洋聯盟的重要性，以及對中關係等進行討論。

藍斯柏吉斯並將與美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）及其他參議員、白宮官員、華府「大西洋理事會」（Atlantic Council）等智庫專家、投資立陶宛的美國企業界及在美立陶宛社群會面。

此外，藍斯柏吉斯將參與德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）及歐洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）等智庫的活動。

動身飛往華府前，藍斯柏吉斯上午出席在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的史上首次波羅的海三國與波蘭的4+4外交和國防首長會議，共商區域安全事務與挑戰，以及北大西洋公約組織（NATO）相關議題。

立陶宛 美國 華府

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