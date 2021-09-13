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班奈特將會塞西 以色列總理10年來首度訪問埃及

中央社開羅13日綜合外電報導
以色列總理班奈特今天和埃及總統塞西會面。歐新社
以色列總理班奈特今天和埃及總統塞西會面。歐新社

以色列總理班奈特今天和埃及總統塞西會面。埃及總統府聲明表示，兩人討論以色列和巴勒斯坦的關係，以及雙邊議題。這是以色列總理10年來首度正式訪問埃及。

路透社報導，極右派領導人班奈特（Naftali Bennett）6月上台，8月接獲塞西（Abdel Fattah al-Sisi）邀請來訪，兩人將在埃及西奈半島的紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）會面。

埃及總統府在聲明中表示，兩人料會討論以巴「重啟和平進程的方法和努力」，同時也將討論雙邊和區域議題。

以巴和談2014年宣告破裂，分析家表示，重啟談判的可能性不高。班奈特是跨黨派聯盟的民族主義者，反對巴勒斯坦獨立建國。

外交和安全消息人士表示，今天會談焦點之一將是加薩走廊情勢。今年5月以色列和哈瑪斯（Hamas）爆發11天衝突，當時由埃及居中斡旋停火。

8月底以來邊境暴力衝突升高對這項脆弱的停火協議帶來考驗。過去一週來，巴勒斯坦武裝組織連續3天對以色列發射火箭，引發以色列空襲回擊。

外交人士表示，班奈特和塞西預期也將討論區域議題，其中包括伊朗在中東地區的影響力，以及黎巴嫩危機。

埃及在1979年成為第一個和以色列簽署和平協議的阿拉伯國家，但雙邊關係維持冷淡，僅止於安全合作和有限的經濟關聯。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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