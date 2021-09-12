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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

911事件20周年 世界領袖反應一次看

中央社／巴黎11日電
英國女王伊莉莎白女王二世。(美聯社)
英國女王伊莉莎白女王二世。(美聯社)

美國911恐怖攻擊事件20周年，世界領袖追思罹難者，並向倖存者致意，同時釋出團結的訊息，稱這些攻擊者未能摧毀西方價值。

以下是法新社整理的各國領袖反應：

英國

英國首相強生（Boris Johnson）說：「我們現在可以用20年的視野來說，他們（那些聖戰士）不能動搖我們對自由民主的信念。」「他們不能讓我們各國間分裂，讓我們放棄我們的價值，或永遠活在恐懼中。」

英國女王伊莉莎白女王二世（Elizabeth II）也另外發表聲明說：「我與我的家族成員，以及整個國家，向罹難者、倖存者及其家族致意。」

北大西洋公約組織

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「在這起恐攻發生的24小時內，北約盟友首次啟動第5條共同防禦條款，當中載明對一個成員國的攻擊，視同對北約所有成員國的攻擊。」

「北約偵察機隨旋即在美國上空巡邏。」

他指出，這起攻擊事件是由在阿富汗的凱達組織（Al-Qaeda）策畫。

「北約介入以防止這個國家成為恐怖分子的避風港，讓恐怖分子再度對我們造成威脅。而在過去20年，未曾有過恐怖攻擊出於在阿富汗的策畫。」

歐洲聯盟

歐洲聯盟執委會主席范德賴恩。(Getty Images)
歐洲聯盟執委會主席范德賴恩。(Getty Images)

歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）說：「在9月11日這一天，我們紀念那些失去生命的人，並對那些不顧一切風險協助他們的人表達敬意。即使在最黑暗的時刻，最艱難的時期，也閃耀人性最光輝的一面。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「20年前駭人的911恐怖攻擊改變了歷史的走向。我們記得罹難者和這麼多第一線急救和援助工作人員崇高的犧牲。歐盟和美國以及美國總統同一陣營，繼續對抗各種形式的恐怖主義和極端主義。」

澳洲

澳洲總理莫里森。(歐新社)
澳洲總理莫里森。(歐新社)

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）投書中表示：「9月11日這天提醒我們自由是脆弱的。一如雷根（Ronald Reagan）所說，『必須由每一代奮鬥和捍衛』。」

「那天（攻擊）是對各地自由人民的攻擊，是對我們生活方式和自由民主的價值觀的攻擊。儘管那天受到的苦痛，恐怖分子企圖打擊我們的決心、改變我們的生活方式的行動，終將失敗。」

德國

德國總理梅克爾。(路透)
德國總理梅克爾。(路透)

德國總理梅克爾（Angela Merkel）說：「現在我們必須坦承，我們雖能擊敗危殆我們安全的恐怖主義，但到目前，我們並未達到我們所有的目標。」

法國

法國總統馬克宏。(Getty Images)
法國總統馬克宏。(Getty Images)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推文表示：「我們永遠不會忘記。我們永遠為自由而戰。」

土耳其

土耳其外交部：「我們再次強烈譴責這起殘忍的恐怖攻擊，對於罹難者及其親人受的苦痛感同身受。」

「911攻擊和隨之而來的全球合作清楚表明，國際必須共同打擊恐怖主義，無論是哪個恐怖組織。」

美國 英國女王 911

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