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沒戴口罩遭檢舉被罰錢 澳洲前總理竟批「打小報告」

中央社／雪梨11日電
澳洲前總理艾伯特。（路透）
澳洲前總理艾伯特。（路透）

雪梨一名匿名民眾舉發澳洲前總理艾伯特在公眾場所沒戴口罩，艾伯特隨後遭當地警方開罰。艾伯特聲稱不會提出上訴，但表示不認同「打小報告」的行為。

澳洲新聞網站news.com.au於8日報導，新南威爾斯州（NSW）警方證實，當天早上艾伯特（Tony Abbott）被目擊者指證沒戴口罩出現於公眾場所。

news.com.au的報導指出，據一名匿名女子拍攝照片顯示，艾伯特當時並未戴上口罩出現於費利飽爾海灘（Fairy Bower Beach）岸邊，疑似與另一名男子聊天。

雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站昨天（11日）報導，警方因為艾伯特違反當地防疫法規，已開出一張澳幣500元（約371美元）罰單。

艾伯特（Tony Abbott）表示，他並不會針對單提出上訴，以免浪費警方資源。不過，他認為自己當時是的行為是「相當合法的」。

艾伯特還表示對舉發他的女子感到不滿；他說：「我從不認為打小報告是澳洲人性格的一部分。」

據新南威爾斯州針對疫情推出的公共衛生規定，任何人離開家門都必須載上口；但正在從事體育運動的過程中可以免載口罩。

對艾伯特因為沒戴口罩遭罰，新南威爾州衛生廳（NSW Health）廳長海瑟德（Brad Hazzard）表示，不論任何人或任何身分，都必須遵守規定。

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