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法前衛生部長疫前落跑 「危及他人性命」遭起訴

中央社／台北11日電
法國前衛生部長布辛10日抵達法院前接受媒體採訪。(Getty Images)
法國前衛生部長布辛10日抵達法院前接受媒體採訪。(Getty Images)

疫情大爆發前辭職的法國前衛生部長布辛昨天遭司法法院以「危及他人性命」罪名起訴，成為首位因抗疫失當遭起訴的法國政治人物。布辛另因「自願放棄對抗災難」被列協助證人。

布辛（Agnès Buzyn）昨天經過近9小時的聽證會後，因處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不當，遭到共和國司法法院（la Cour de Justice de la Republique，CJR）以「危及他人性命」罪名起訴。

自2021年1月晉升為法國駐世界衛生組織（WHO）大使的布辛即將因疫情初期的失當管理措施而面臨法律責任。

2017年被任命為衛生部長的布辛在2020年2月疫情席捲法國前宣布辭去部長職務，投入巴黎市長選戰時便引起法國民眾不滿。

2020年6月市長敗選後，她接受「世界報」（Le Monde）專訪時解釋：「當我辭去部長時，我哭了，因為我知道海嘯當頭…自選戰開始後，我就只想著一件事－新冠病毒疫情。我們應該要停止一切，這真是場化妝舞會。」

此言一出引發軒然大波，因為直到她辭職前，都對外宣稱在法國「傳播風險非常低」。因此，除以「危及他人性命」罪名遭起訴外，布辛也因「自願放棄對抗災難」被列為協助證人。

共和國司法法院為唯一能審判部長級官員的機構，至今收到超過1萬4500份與COVID-19疫情相關的投訴，包括缺乏給醫護人員與民眾的防護裝備、誤導配戴口罩的需要性與否等。

司法法院調查委員會篩檢後受理其中16起投訴，於2020年7月展開調查，並持續受理後續投訴。

法國對應措施遭到嚴厲批評，更有醫生集體狀告失職，而布辛起訴案是眾多投訴法國當局抗疫不當中的第一起。據法國公共健康局（Santé publique France）表示，至少11萬5000人死於這場疫情。

許多部會首長，如現任衛生部長維宏（Olivier Véran）、前總理菲力普（Edouard Philippe）等也都遭投訴，很有可能接著遭到傳喚調查。

各界預測，這很可能對總統馬克宏（Emmanuel Macron）與執政黨2022年春天的總統連任之路帶來嚴重政治衝擊。

疫情 馬克宏 口罩

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