美日韓特使會面前夕 中俄通話談北韓議題

在美韓日三國代表14日在東京磋商北韓議題前，俄羅斯外交部副部長莫古洛夫(左)10日與中國朝鮮事務特別代表劉曉明通話。圖為莫古洛夫今年8月24日在南韓首爾與南韓朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德合影。(Getty Images)

中國朝鮮事務特別代表劉曉明10日和俄羅斯外交部副部長莫古洛夫通話，討論朝鮮半島形勢。此前媒體報導，美國 、韓國和日本 三國代表14日將在東京磋商北韓 議題。

中國外交部10日晚間在官網發布通稿表示，劉曉明和莫古洛夫（Igor Morgulov）就朝鮮半島形勢交換了意見，雙方積極評價中俄在半島事務上的高水平合作，願繼續保持密切溝通，加強協調合作。

通稿稱，雙方一致認為，有關各方應共同努力，不斷推進半島問題政治解決進程。

日本共同社7日引述消息稱，美國北韓特使金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕（Takehiro Funakoshi）與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）的三方會談正在籌備中。韓聯社報導，會談將於14日舉行。

報導指，3國代表將討論美國試圖和北韓對話，尋求北韓非核化的可能性；以及對北韓展開人道主義合作等多種接觸方案。

北韓曾和中國、俄國、美國、日本及韓國組成「六方會談」，共同商討解決北韓核武問題。但自北韓2009年宣布退出後，六方會談就未再召開。