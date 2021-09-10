以色列6囚用湯匙挖地道越獄 2人被捕 4人仍在逃

以色列警方近日積極在路上攔查車輛，以追捕從吉爾波監獄逃獄的6名巴勒斯坦籍囚犯。(歐新社)

以色列 一座戒備森嚴的監獄 6日發生史上最大規模越獄事件，六名巴勒斯坦 籍囚犯挖地道逃獄成功，引發外界關注。以色列警方表示，10日在以國北部捉回兩名逃獄的囚犯，兩人皆是被判終身監禁的伊斯蘭聖戰組織成員，目前仍有四名囚犯在逃。

警方沒有公布這兩名被捕囚犯身分，也未提供更多細節。但以色列國土報確認他們為屬於激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」成員的Mahmoud Aradeh 和Yakub Kadari，他們都在服無期徒刑。報導指，在一名居民向警方通報兩名可疑人物後，這兩名男子在以國北部城市拿撒勒（Nazareth）被捕。

以色列當地時間6日凌晨1時半左右，六名巴勒斯坦人從吉爾波監獄（Gilboa prison）牢房內，挖出一條直通到監獄牆外的道路。該起罕見的逃獄事件發生後，以色列警方、軍隊和特種部隊便立即展開大規模搜捕行動。

這六名逃犯中五人屬於激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」成員，另一人則為巴勒斯坦激進組織阿克薩烈士旅前軍事領袖朱貝迪（Zakaria Zubeidi）。他們都來自占領區約旦河西岸的傑寧市。

這起越獄事件暴露了以色列監獄體系的重大缺陷，因此飽受外界強烈批評。而這起逃獄事件也令人聯想到美國知名越獄電影「刺激1995」（The Shawshank Redemption），網友紛紛在社群網站上分享電影海報，把這兩件事拿來相提並論。