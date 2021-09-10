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判航空公司應付女空服員化妝費 這國開先例 含修甲除毛

中央社／聖保羅10日綜合外電報導

巴西地方勞動部法院近期裁定，巴西航空公司高爾航空（Gol）必須支付女性空服員和地勤人員的化妝費用。一名工會主管表示，這起判決可能影響其他職業。

巴西媒體本周報導，巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）的勞動部法院7月29日判決，高爾航空必須「免費提供所有女性員工工作要求的化妝品及支付她們的美容費用」，包括修甲和除毛。

判決指出，高爾航空的女員工和男員工不同，她們按合約必須撥出一部分收入來修飾外表。高爾航空將必須每月支付女員工220雷亞爾（約44美元）補償這筆開銷。

巴西全國空服員工會（National Union of Flight Attendants）總幹事卡斯提魯（Clauver Castilho）說：「這起判決可能影響女員工同樣必須化妝的其他職業。因為如果這是法院要求…就會開創先例。」

卡斯提魯估計，高爾航空集體訴訟案涵蓋「約4000名女性」，包括機組員和地勤人員。

高爾航空在審判過程提出反駁，聲稱美容化妝只是建議事項。

聖卡塔里納州勞工法院則主張高爾航空犯下性別歧視，造成女性薪資與男性相較變相減少。

歧視 勞工 工作

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