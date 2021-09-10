神學士主政 阿富汗文化遺產保存面臨危機

圖為一群阿富汗男孩在位在巴米揚（Bamiyan）的文化中心前踢足球。路透

位在阿富汗 巴米揚（Bamiyan）的文化中心原本8月就該完工，以展示這處名聞遐邇遺址內的文化遺產。近日奪回阿富汗政權的塔利班20年前炸毀遺址裡2尊歷史悠久的大佛像。

不過，揭幕剪綵儀式現在還得再等等。阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）所向披靡長驅直入首都喀布爾 （Kabul）後，一切都喊卡。

法新社報導，聯合國教科文組織（UNESCO）的德朗河（Philippe Delanghe）說：「一切都戛然而止。」聯合國教科文組織表示，他們還在等待新政權的決定。

影片來源：youtube/UNESCO

巴米揚（Bamiyan）位於喀布爾以西約175公里處，當地山壁裡刻有2尊具有1500年歷史的大佛像。2001年3月，塔利班費時數週用炸藥和大砲摧毀這些珍貴的文化遺產。

今年2月塔利班曾表示，阿富汗的歷史文物是國家「歷史、認同和豐富文化」的一部分，並說「所有人都有義務大力保護、看顧及保存這些巧奪天工藝品」。

阿富汗最重要的文化遺產，還包括位於梅斯艾奈克（Mes Aynak，意為小銅礦場）的佛教神龕，以及名列聯合國教科文組織世界遺產名錄（World Heritage Site）的12世紀建物賈姆尖塔（Minaret of Jam）。

然而，塔利班自從奪權後，沒再提及維護文化遺產。令人擔憂的不止於此，8月中旬巴米揚居民指控塔利班炸毀一名備受尊崇的哈扎拉族（Hazara）領袖雕像。阿富汗哈扎拉族信奉伊斯蘭教什葉派，過去飽受伊斯蘭主義分子迫害，這名領袖在1990年代遭到塔利班殺害。

法國阿富汗考古代表團（French Archaeological Delegation in Afghanistan，DAFA）主席馬奇斯（Philippe Marquis）表示，接下來會發生什麼事，他不敢掉以輕心。

許多人也替位在喀布爾的阿富汗「國家博物館 」（National Museum）感到擔憂。這座博物館在前蘇聯撤軍阿富汗後1992至1996年的內戰期間，以及1996至2001年塔利班首次執政期間，都逃過遭洗劫一空命運。

但有些人擔心，阿富汗國家博物館現在可能遭到大規模洗劫。一如伊拉克與敘利亞境內爆發衝突後，當地極端武裝分子藉由在黑市拍賣古文物籌款。

國際間援助阿富汗文化保護的挹注資金如今也暫停，且何時恢復不得而知。

許多從事文化遺產保護的阿富汗人紛紛避走海外，或是四處躲藏且噤若寒蟬。

一名巴米揚省政府官員說，塔利班8月初攻陷當地後，武裝分子搗毀了文化部門保有的器物與藝品。

這位官員表示：「我很難過，但我無法提出抗議。我無法保證他們不會指控我崇拜偶像，然後把槍口對準我殺了我。」