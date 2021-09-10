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習近平與拜登通話後 致電梅克爾盼歐盟正確對中

中央社台北10日電
德國總理梅克爾。美聯社
德國總理梅克爾。美聯社

中國國家主席習近平今天與美國總統拜登通話後，晚間致電德國總理梅克爾，希望德方推動歐盟堅持正確對中政策，客觀看待差異，理性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。

梅克爾將在9月26日德國大選後，卸下擔任16年的總理職務。

據中國官媒央廣網發布，習近平向梅克爾（Angela Merkel）表示，去年以來，雙方保持頻密高效交流，為中德、中歐關係發展發揮了重要引領作用，也體現出中德兩國的高度互信。

他說：「總理女士積極致力於推動德國和歐洲對華務實合作和友好交往，我對此高度讚賞。」

習近平強調，近年來，中德關係總體保持順利發展，各領域合作在疫情形勢下展現出強大韌性，給兩國人民帶來實實在在的獲得感。中德推動中歐如期完成投資協定談判，共同倡導多邊主義，維護自由貿易，積極應對氣候變化，攜手為維護世界和平穩定作出積極貢獻。

他說，中德關係之所以能取得巨大成就，根本原因在於雙方相互尊重、求同存異，注重合作共贏，推動優勢互補。只要雙方堅持鞏固深化互信，堅持平等相待、聚焦合作，就能推動中德關係不斷得到新發展。

習近平向梅克爾表示，希望德方推動歐盟堅持正確對中政策，客觀看待差異，理性處理分歧，推動中歐關係持續健康發展。

據發布，梅克爾表示，近年來德中、歐中關係發展有很多值得總結之處，她願同中方保持密切溝通，共同努力，推動德中、歐中雙方致力於透過對話彌合差異，妥善處理分歧。「歐中投資協定」對歐中雙方都是互利共贏的，希望能夠儘快順利批准生效。德方希望同中方加強疫苗合作。

據發布，習近平與梅克爾還針對阿富汗局勢交換意見。

梅克爾通報了對當前阿富汗局勢的看法，表示希同中方在聯合國等多邊框架下加強溝通協調。習近平強調，中方倡導不同文明共存互鑒，反對干涉別國內政，願同包括德國在內的國際社會一道為阿富汗真正實現和平穩定作出建設性努力。

梅克爾 習近平 德國

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