神學士奪回政權 911前夕英國警告恐攻威脅

英國 主管對內情治的軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆今天表示，武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）奪回阿富汗 政權「激勵」極端主義分子，並警告再度爆發恐攻的可能性。

法新社報導，911屆滿20週年前夕，麥卡勒姆（Ken McCallum）發表談話說，過去18個月，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 肆虐的封城期間，軍情五處破獲了6起進展至「最後階段」的恐攻陰謀，並且在過去4年破獲了31起。

他告訴英國廣播公司（BBC）廣播節目：「這個數字主要是伊斯蘭主義者的恐攻陰謀，但有越來越多來自於右翼恐怖分子。據我觀察，恐怖分子當然有可能在英國本土發動攻擊。」

他說：「我們希望不會發生，正全力與盟友合作遏止這些情況發生，並且不斷自我砥礪，盡我們所能。我們擔憂的是，我們知道不可能做到面面俱到。」

麥卡勒姆說，凱達組織（Al-Qaeda）在2001年9月11日劫機發動攻擊後，隨著伊斯蘭國（Islamic State）藉由網路煽動支持者成為極端主義分子，恐攻威脅已日益演變。

他另指出，在阿富汗發生的種種將使若干極端主義分子感到振奮及受到激勵，這「毋庸質疑」。

他說，針對「越來越多逼近我們的風險」，英國情報部門將會防患於未然。