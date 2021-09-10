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東京增1242例確診 愛知萬人音樂祭染疫增至34例

中央社東京10日綜合外電報導
日本東京都街上民眾都戴上口罩。（路透）
日本東京都街上民眾都戴上口罩。（路透）

日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1242例，比上周五大減1297例；另外日前愛知縣萬人音樂祭不戴口罩又賣酒惹議，並造成群聚感染，到今天累計確診34例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診1242例，病例數已連續19天比上周同一天減少。

首都圈3縣的神奈川縣今天新增829例、埼玉縣新增556例、千葉縣新增461例，也都比上周五的新增病例數大幅減少。

不過日本厚生勞動省統計，日本全境使用呼吸器與在加護病房治療的重症患者，今天有2125例，雖比昨天減少48例，仍維持在高檔水準。

另外，愛知縣常滑市8月底舉行萬人規模的音樂祭「NAMIMONOGATARI 2021」（波物語 2021），現場不僅賣酒還有許多人沒戴口罩，導致參加者發生群聚感染。

愛知縣今天表示，音樂祭參加者新增5例確診，至今累計34例，確診者包括東京都、北海道、大阪府等多地的民眾。

愛知縣今天新增確診1031例，連續24天新增上千例。

大阪府新增1310例，比上周五減少約1000例。

沖繩縣新增301例，比上周五減少206例，也是連續16天比上周同一天減少。

沖繩縣今天也公布本月6日有一名在防疫旅館療養的民眾，從房內墜樓身亡；沖繩縣並未說明該民眾的性別、年齡等詳情。

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