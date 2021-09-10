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聯合國秘書長：國際社會必須與神學士保持對話

中央社紐約聯合國總部10日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。美聯社
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。美聯社

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9日接受法新社採訪時，呼籲國際社會與神學士（Taliban，另譯塔利班）保持對話，並警告絕對要避免發生恐讓數百萬人喪生的阿富汗「經濟崩潰」。

他說：「我們必須和神學士保持對話，直接重申我們的原則…對話展現我們與阿富汗人民團結一致。」

他並表示：「我們的責任是要和受苦民眾團結在一起，數百萬民眾可能死於飢餓。」

古特瑞斯又說，雖然「無法保證」對話會有什麼結果，但「如果我們不希望阿富汗變成恐怖主義的中心，不想要婦女和女孩喪失過去爭取到的所有權利，想要不同族群能夠感受到有人替他們發聲」，就必須對話。

他說：「截至目前為止，我們進行的對談中，至少對方願意對話。」他也不排除若情況允許，將親赴阿富汗。

他表示，聯合國希望的是一個「具包容性政府」，讓阿富汗社會的所有組成部分都有代表，但他也遺憾表示，數天前公布的「初步政府」，「並未給人那種印象」。「我們必須尊重人權、婦女和女孩；恐怖主義不能在阿富汗設立基地，對他國發動攻擊；神學士必須合作致力反毒。」

他說，神學士亟思獲得承認、金融支援和解除制裁，「這讓國際社會握有若干籌碼」。經濟崩潰將會造成可怕人道後果，必須避免這種情況發生。

阿富汗 神學士 聯合國

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